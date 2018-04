Thần may mắn tiếp tục mỉm cười với Barca



Lionel Messi đang là cây săn bàn tốt nhất của Barca ở Champions League mùa này, với 6 pha lập công. Và vị trí ngay sau anh thuộc về... “phản lưới nhà” với 5 bàn. Hai trong số đó đến ở cuộc đón tiếp Roma ở lượt đi tứ kết Champions League trên sân Nou Camp. Đây mới là lần thứ tư trong lịch sử Champions League, một CLB được đối thủ “ghi bàn hộ” hai lần. Đó là lý do vì sao trên bảng tỷ số, dù Barca là đội chiến thắng, tên của các cầu thủ AS Roma lại "áp đảo".