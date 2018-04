Với kết quả này, Áo Vàng vẫn thuộc về Nguyễn Thành Tâm của An Giang. Nhờ thành tích tốt ở nội dung đồng đội, Thành Tâm nới rộng thời gian so với người xếp thứ hai là Huỳnh Thanh Tùng. Lê Nguyệt Minh vẫn nắm giữ Áo Xanh. Còn Áo Trắng đã đổi chủ từ Trần Đức Tiến (Quân khu 7) vào tay Ngô Văn Phương (An Giang).

Ngày mai giải xe đạp tranh Cup Truyền hình TP HCM nghỉ một ngày để các tay đua giữ thể lực trước khi bước vào chinh phục các chặng đèo dốc.