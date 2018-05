Tiền đạo Viettel gãy xương, chệch ổ khớp chân vì bị phạm lỗi ở giải hạng Nhất

Văn Hào đau đớn sau khi bị phạm lỗi.

Tình huống diễn ra ở phút 37, trận đấu ở vòng 3 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

Dương Văn Hào vừa nhận bóng từ đồng đội thì bất ngờ bị Huỳnh Tấn Tài vào bóng từ phía sau. Tình huống diễn ra rất nhanh và quyết liệt, khiến cầu thủ của Viettel không kịp trở tay, ngã lăn ra rồi vật vã đau đớn. Chân của anh hoàn toàn biến dạng.

Chấn thương kinh hoàng của cựu tuyển thủ U20 Việt Nam

Ngay lập tức, trọng tài cho dừng trận đấu, còn các đồng đội cuống cuồng kêu gọi sự hỗ trợ y tế. Văn Hào sau đó được đưa thẳng đến bệnh viện 108 để cấp cứu. Theo chia sẻ của HLV Đặng Phương Nam, tiền đạo trẻ của Viettel bị gãy xương mác và ổ khớp chân chệch hoàn toàn.

Văn Hào được phẫu thuật ngay trong tối nay. Ít nhất anh sẽ phải nghỉ thi đấu hết mùa này.

Các đồng đội lo lắng nhìn Dương Văn Hào được đưa đi cấp cứu.

Viettel và Long An được xem hai trong số những ứng viên cho suất lên hạng mùa sau. Bởi vậy, trận đấu giữa họ đã diễn ra căng thẳng. Phút 15 Long An bất ngờ vượt lên nhờ pha làm bàn của Lâm Hải Đăng. Đội khách sau đó tập trung phòng ngự, thậm chí áp dụng lối chơi rắn để bảo vệ thành quả. Hệ quả là Hà Vũ Em bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi với cầu thủ Viettel ở giữa sân. Không lâu sau, đến lượt Tấn Tài vào bóng nguy hiểm với Văn Hào.

Sau trận đấu, Tấn Tài đã tìm gặp ban huấn luyện của Viettel để xin lỗi.

Nhân Đạt