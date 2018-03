Gabriel Jesus ghi bàn, Brazil cắt đứt mạch bất bại của Đức

Ghi bàn: Gabriel Jesus 37.

Số phận trận đấu trên sân Berlin được định đoạt ngay trong hiệp một khi Willian treo bóng từ cánh phải vào trước cầu môn, nơi Gabriel Jesus có mặt kịp thời để đánh đầu nối. Thủ môn Kevin Trapp đã chọn vị trí chính xác và chạm tay vào bóng, nhưng cú đánh đầu của tiền đạo số 9 bên phía Brazil đi quá mạnh, nên trái bóng vẫn bật vào tay Trapp rồi đi quá vạch vôi.

Đức 0-1 Brazil

Chiến thắng 1-0 chắc chắn là chưa thể để Brazil rửa trôi mối hận thảm bại 1-7 trên sân nhà Belo Horizonte ở bán kết World Cup bốn năm trước. Nhưng nó cũng giúp họ nguôi ngoai phần nào nỗi đau trước Đức, đồng thời tiếp thêm tự tin cho thầy trò HLV Tite khi hướng đến chiến dịch chinh phục Cup vàng hè năm nay. Trước khi sang Berlin, Brazil cũng đã thắng chủ nhà World Cup 2018, tuyển Nga, với tỷ số 3-0 ngay tại Moscow mà chưa cần đến sự hiện diện của ngôi sao số một Neymar.

Với người Đức, họ đã đứt mạch bất bại dài 22 trận. Nhưng để công bằng, cuộc so tài với Brazil hôm qua vẫn chỉ là một trận giao hữu, nơi HLV Joachim Low ưu tiên cho các thử nghiệm. Cụ thể, Đức thay tới bảy vị trí trong đội hình chính so với trận hoà Tây Ban Nha 1-1 thứ Sáu tuần trước. Đây là lý do khiến Đức chỉ có thể đá ngang ngửa trước đội hình gần như mạnh nhất của Brazil - chỉ vắng Neymar.

Thống kê sau trận đấu cho thấy Đức vẫn nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng với 58%, và dứt điểm (9 - 7), nhưng bù lại, Brazil tỏ ra sắc sảo hơn trong việc tận dụng cơ hội. Trước khi ghi bàn ở phút 37, Jesus còn có một cơ hội khác khi thoát khỏi hai hậu vệ chủ nhà, rồi đối mặt với thủ môn Trapp, nhưng lại sút vọt xà. Đức cũng có một cơ hội, nhưng Gundogan dứt điểm hụt sau đường chuyền ngược của Draxler.

Hiêp hai chứng kiến Brazil tấn công mạnh mẽ hơn, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội, với các tình huống bắn phá của Willian, Paulinho, Coutinho, Jesus. Về cuối trận, Đức có thêm hai cơ hội để gỡ hoà, nhưng chân sút vào thay người Sandro Wagner đều bỏ lỡ. Brazil thì lùi hẳn về phòng ngự, theo đội hình 6-3-1 để bảo toàn lợi thế đến khi tan trận.

Nhật Tảo