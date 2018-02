HLV tạm quyền mong Buffon trở lại tuyển Italy

Buffon bỏ ngỏ khả năng trở lại tuyển Italy / Rakitic muốn trao suất thi đấu World Cup cho Buffon

"Tôi đã có một số cuộc gặp với các cựu binh, những người muốn rút lui khỏi đội tuyển", Four Four Two dẫn lời Di Biagio trong buổi họp báo tại trung tâm huấn luyện Coverciano. "Tôi cũng đã gặp Gianluigi Buffon để xem liệu cậu ấy có muốn tiếp tục khoác áo đội tuyển hay không".

Italy chầu rìa tại World Cup 2018, sau khi thua Thụy Điển ở trận play-off. Liên đoàn bóng đá nước này chưa tìm được HLV mới, và phải bổ nhiệm Di Biagio làm HLV tạm quyền trong hai trận giao hữu với Brazil và Anh vào tháng 3/2018.

Buffon đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế sau trận thua Thụy Điển hồi tháng 11/2017. Ảnh: Reuters.

Bóng đá Italy đang trong cảnh thiếu hụt tài năng. Di Biagio ý thức rõ điều này và muốn những người dày dạn kinh nghiệm như Buffon giúp ông một tay. "Tôi đã đề nghị Buffon trở lại trong hai hoặc ba trận kế tiếp. Tôi không rõ ý của cậu ấy như nào, nhưng Giorgio Chiellini đã đồng ý, còn Andrea Barzagli và Daniele De Rossi thì không. Chúng tôi muốn khởi động lại guồng máy với nhiệt huyết cao nhất", nhà cầm quân 46 tuổi thổ lộ.

Trong trường hợp thủ thành của Juventus không quay lại đội tuyển, Di Biagio vẫn còn ba lựa chọn tin tưởng là Gianluigi Donnarumma, Mattia Perin và Alex Meret. Nổi bật trong số này là người gác đền của AC Milan. Donnarumma từng được Real Madrid liên hệ, và được xem là người kế thừa xứng đáng vị trí của Buffon.

"Chúng tôi có thể an tâm về vị trí thủ môn trong vòng 20 năm nữa. Khi Buffon dừng lại, chúng tôi đã có những sự tiếp nối", Di Biago nhận định.

Bên cạnh cựu đội trưởng Italy, danh thủ từng về nhì tại Euro 2000 còn mở rộng cửa với Mario Balotelli, người không được triệu tập lên tuyển từ World Cup 2014. "Tôi theo dõi cậu ây một cách thường xuyên, nhưng giờ chưa đưa ra quyết định nào. Hiện Italy không có nhiều lựa chọn, nhưng chúng tôi vẫn cần đưa ra những quyết định dũng cảm sau thất bại ở vòng loại World Cup", Di Biagio bày tỏ.

Luigi Di Biagio là tiền vệ trung tâm nổi tiếng một thời của bóng đá Italy, từng khoác áo Lazio, AS Roma, và Inter. Ông từng cùng tuyển Italy dự hai kỳ World Cup 1998 và 2002. Trước khi nhận lời làm HLV tạm quyền ở ĐTQG, Di Biagio dẫn dắt đội U21 Italy vào tới bán kết giải U21 châu Âu năm 2017.

Thắng Nguyễn