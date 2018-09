Isco kêu gọi trao Quả Bóng Vàng cho Modric

Real Madrid thắng Roma bằng ba tuyệt phẩm / Ronaldo khóc sau khi nhận thẻ đỏ vì ấn đầu đối thủ

Modric có màn trình diễn thầm lặng nhưng mang lại hiệu quả cao trong trận đầu tiên tại vòng bảng Champions League năm nay. Từ hai pha dọn cỗ của ngôi sao mang áo số 10, Isco thực hiện cú sút bật chân thủ môn Robin Olsen, còn Gareth Bale ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Isco nhận xét: ''Modric giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong mọi trận đấu. Anh ấy là nền tảng của Real. Hy vọng tất cả chúng tôi đều đạt tới đẳng cấp giống như anh ấy. Anh ấy xứng đáng với danh hiệu Quả Bóng Vàng".

NZonzi không thể ngăn Modric tỏa sáng đưa Real đến chiến thắng đậm. Ảnh: Reuters

Modric hiện là ứng cử viên cho giải The Best, danh hiệu sẽ được FIFA trao vào ngày 24/9 tới. Ronaldo, cựu cầu thủ của Real, và Salah là hai đối thủ cạnh tranh của ngôi sao Croatia.

Sau giải The Best, Modric còn có khả năng đua tranh Quả Bóng Vàng. Đây là giải có truyền thống hơn và do tạp chí France Football tổ chức bầu chọn.

Trận thắng Roma là trận thắng thứ tư của Real dưới sự dẫn dắt của tân HLV Julen Lopetegui, bên cạnh một trận hòa và một thua (Siêu Cup châu Âu). Sau ''triều đại'' của Zinedine Zidane, đội đương kim vô địch Champions League đang có khởi đầu ấn tượng.

Isco đánh giá: ''Chúng tôi rất vui vì giành kết quả tốt và có một trận đấu hay. Chúng tôi thậm chí có thể ghi nhiều hơn ba bàn. Chúng tôi cần giữ vững sự tiến bộ. Chúng tôi mới chỉ bắt đầu và còn thời gian để sửa chữa những sai lầm nhỏ''.

Thanh Quý