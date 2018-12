Jurgen Klopp: 'Liverpool chỉ vuột chiến thắng nếu có sự cố'

Tình hình bảng C Champions League hiện khá phức tạp. Napoli nắm đỉnh bảng với 9 điểm, xếp sau là PSG với một điểm ít hơn. Liverpool đứng thứ ba khi chỉ có 6 điểm, và chịu bất lợi về hiệu số bàn thắng thua. Để chắc chắn đi tiếp, Liverpool cần thắng Napoli hai bàn cách biệt, do họ thua đội bóng Italy 0-1 ở lượt đi. Nếu thắng với khoảng cách một bàn, Liverpool chỉ đi tiếp nếu PSG không thắng đội chót bảng Crvena Zvezda. Khi ấy, cả Liverpool, PSG và Napoli cùng có 9 điểm (PSG nếu thua lượt cuối sẽ bị loại vì chỉ có 8 điểm). Đại diện nước Anh sẽ đứng đầu bảng do có 6 điểm trong các cuộc đối đầu với hai đối thủ, nhiều hơn 5 điểm của PSG và Napoli.