Messi vắng bóng, Ronaldo dẫn đầu đội hình tiêu biểu Champions League

Carvajal lập kỷ lục chuỗi trận bất bại tại Champions League / Ronaldo lập cú đúp, Real đại thắng trên sân của Juventus

Dựa trên hệ thống tính điểm đặc biệt dành cho Champions League, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đánh giá Cristiano Ronaldo đạt 13 điểm. Đây cũng là số điểm cao nhất trong đội hình tiêu biểu lần này. Ronaldo đã có một trận đấu đáng nhớ trên sân Juventus, khi lập cú đúp và kiến tạo bàn còn lại trong chiến thắng 3-0 của Real. Tình huống nâng tỷ số lên 2-0 của anh được thực hiện bằng một pha tung người móc bóng đẹp mắt, và trở thành chủ đề bàn tán suốt những ngày qua.

Nhờ đóng góp trong hai trận thắng của Barca và Liverpool, Luis Suarez (9 điểm) và Mohamed Salah (8 điểm) chiếm hai vị trí còn lại trên hàng tiền đạo.

Đội hình tiêu biểu lượt đi vòng tứ kết.

Trái lại, do không ghi được bàn nào, Lionel Messi không thể đua tranh với nhóm cầu thủ nổi bật. Trong chiến thắng 4-1 của Barca gặp AS Roma, có đến hai bàn đầu tiên do... các cầu thủ khách tự đốt lưới.

Ở hàng tiền vệ, nhờ cú nã bóng như rocket vào lưới Man City, Oxlade Chamberlain chiếm một vị trí. Ba suất còn lại đều đến từ trận Sevilla - Bayern, gồm tiền vệ trái Franck Ribery, tiền vệ trung tâm Thiago và tiền vệ phải Pablo Sabaria.

Ở hàng hậu vệ, UEFA xếp chỉ ba cầu thủ gồm Marcelo, Gerard Pique và Carvajal. Trong đó, Marcelo gây ấn tượng mạnh nhất đạt 12 điểm, nhờ bàn ấn định tỷ số trong trận gặp Juventus.

Do không có thủ môn nào quá nổi bật ở loạt trận tứ kết lượt đi, Loris Karius giành vị trí trong đội hình tiêu biểu với sáu điểm. Thủ thành trẻ này đã góp phần giúp Liverpool giữ sạch lưới trong trận thắng Man City 3-0.

Thanh Quý