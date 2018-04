Áo Xanh Cup Truyền hình gặp nạn gần đích đến

Nguyễn Thành Tâm lần thứ sáu thắng chặng ở Cup Truyền hình 2018 / Áo Đỏ Cup Truyền hình 2018 về tay chàng rể Việt

Lê Nguyệt Minh gặp nạn, nhưng vẫn giữ được Áo Xanh sau chặng 21. Ảnh: Văn Thuận.

Chặng 21 Cup Truyền hình TP HCM diễn ra sáng nay 20/4 từ Đà Lạt về Bảo Lộc dài 98 km. Với lộ trình ngắn cùng đường đổ dốc, đoàn đua đi với tốc độ cao, trung bình 45,359km/h. Êkip An Giang đang giữ hai danh hiệu cao nhất - Áo Vàng và đồng đội - tiếp tục làm đầu máy kéo cho cả đoàn đua.

Một tốp nhỏ các tay đua không cạnh tranh thứ bậc được thoải mái cho tách tốp để giành các giải thưởng dọc đường. Tuy nhiên, An Giang sau đó không muốn cho các tay đua này về đích trước, nên tăng tốc đuổi theo, kéo một nhóp đông cùng về đích, hòng tạo điều kiện cho Nguyễn Thành Tâm thắng chặng.

Khi cách đích khoảng 500m, tay đua Trần Lê Minh Trí (Đồng Tháp) chen lên phía trước, đụng phải hành lang đường và té ngã. Cú ngã của anh khiến Áo Xanh Lê Nguyệt Minh đang đi ngay phía sau không kịp tránh và ngã theo. Hậu quả là Minh Trí gãy xương đòn, phải bỏ giải, trong khi Lê Nguyệt Minh mất cơ hội cạnh tranh nước rút ở đích đến.

* Tình huống tai nạn từ góc quay trên xe đạp của Lê Nguyệt Minh.

Lê Nguyệt Minh gặp nạn

"Hôm nay, tôi không gặp may thôi. Nhưng tôi không sao, chỉ bị xây xát nhẹ. Cầu mong em Trí mau bình phục", Lê Nguyệt Minh chia sẻ với VnExpress.

Không có Lê Nguyệt Minh tại đích đến, tay đua Nguyễn Tấn Hoài của Đồng Tháp dễ dàng vượt qua Nguyễn Thành Tâm để lần đầu giành ngôi nhất chặng. Dù chỉ về nhì ở chặng này, Thành Tâm vẫn nắm chắc Áo Vàng, đồng thời rút ngắn điểm số Áo Xanh với Lê Nguyệt Minh xuống còn 15 điểm.

Do bung sức kéo đoàn đông về đích, một số tay đua của êkip An Giang bị hụt hơi, và về sau nhiều tay đua khác. Do đó, từ vị trí nhất đồng đội, họ rơi xuống vị trí thứ nhì, VUS TP HCM chiếm lại vị trí thứ nhất với ít hơn 6 giây 39.

Nguyễn Tấn Hoài lần đầu về nhất chặng ở Cup Truyền hình 2018.

Ngày mai 21/4, giải xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình TP HCM 2018 đua chặng 22 từ Bảo Lộc về Bình Dương đường dài dự kiến 156 km.

Đức Đồng