Giải đua xe đạp xuyên Việt lần đầu về đất mũi Cà Mau

Vẻ đẹp sông nước miền Tây ở chặng 24 giải xe đạp xuyên Việt / Lê Nguyệt Minh lần thứ sáu nhất chặng ở Cup Truyền hình 2018

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 30 năm, giải đua xe đạp Cup Truyền hình TP HCM có chặng đua về đất mũi Cà Mau ở cực nam Tổ quốc. Cùng với chặng đua mở màn tại địa đầu Tổ quốc Lạng Sơn, chặng đua về đất mũi Cà Mau có ý nghĩa rất quan trọng trên hành trình Non sông liền một dải, như khẩu hiệu cuộc đua.

Đường đua hẹp, qua nhiều cây cầu, mặt đường cũng gồ ghề, nhưng các tay đua vẫn tranh tài quyết liệt. Áo Vàng Nguyễn Thành Tâm không may bị bể bánh nhưng nhanh chóng khắc phục, được các đồng đội hỗ trợ gia nhập tốp đông.

Vũ Linh là tay đua đầu tiên của Cup Truyền hình sau 30 năm tổ chức cán đích thứ nhất ở đất mũi. Ảnh: Văn Thuận.

Nhóm tám tay đua của Đồng Tháp, Đồng Nai, TP HCM, Quân đội, Hà Nội, Vĩnh Long không tranh chấp các thứ bậc chung cuộc thoát đi trong tốp đầu. Nhóm này duy trì khoảng cách hai phút so với tốp đông có Áo Vàng để về đích thành công.

Tay đua giàu kinh nghiệm Nguyễn Vũ Linh là người cán đích đầu tiên tại đích đến ở Cà Mau sau 2 giờ 33 phút 22 giây, tốc độ trung bình 41,469km/h.

Thành tích của Nguyễn Vũ Linh không ảnh hưởng đến các danh hiệu sau 27 chặng của các tay đua về trong tốp đông phía sau. Nguyễn Thành Tâm bảo vệ chắc Áo Vàng với khoảng cách hơn ba phút so với đồng đội Ali Khademi. Lê Nguyệt Minh (TP HCM) giữ được Áo Xanh cho tay đua có thành tích nước rút tốt nhất. Áo Trắng cho tay đua trẻ xuất sắc vẫn thuộc về Ngô Văn Phương (An Giang). Loic Desriac (Đồng Nai) giữ Áo Đỏ cho ngôi Vua leo núi, trong khi ngôi nhất đồng đội vẫn do VUS TP HCM nắm giữ.

Tại lễ trao giải chặng 27 ngay tại đất mũi Cà Mau, nhà tài trợ chính đã trao chứng nhận tài trợ xây phòng tin học cho trường THCS xã Đất Mũi (Cà Mau) trị giá 200 triệu đồng. Ảnh: Văn Thuận.

Ngày mai (28/4) Cup Truyền hình TP HCM 2018 đua chặng 28, từ Cà Mau đi Kiên Giang dài 115 kilomet.

Văn Thuận