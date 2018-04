Hamilton về nhất ở GP Azerbaijan, soán ngôi đầu của Vettel

Ricciardo về nhất, Red Bull đại náo trường đua Thượng Hải

Tới ít vòng đua cuối cùng trên phố Baku, Hamilton vẫn thi đấu mờ nhạt, và chiến thắng, tưởng chừng, đã nằm ngoài tầm với của nhà ĐKVĐ thế giới. Nhưng sự nôn nóng cùng vận xui của các đối thủ giúp tay đua người Anh lần đầu tiên nhất chặng ở F1 2018, và vượt qua Vettel trên bảng điểm cá nhân.

Hamilton về nhất sau một loạt sự cố ở Baku. Ảnh: AFP.

Hamilton xuất phát ở vị trí thứ nhì, nhưng trước chặng đua, anh tự hiểu chiếc W09 đang ở thế dưới so với chiếc SF71H của Ferrari. Liên tiếp thất bại trước Vettel ở các vòng phân hạng, tay đua người Anh thừa nhận anh và đội ngũ kỹ thuật phải làm việc tới 22h00 hôm 28/4, cố gắng khắc phục sự yếu kém của chiếc W09.

Dù vậy, sang cuộc đua chính thức tối Chủ nhật 29/4, tình hình có vẻ không khả quan hơn với Mercedes. Vettel dễ dàng bảo toàn vị trí dẫn đầu dù bị bộ đôi Mercedes áp sát ngay phía sau. Ngay tại vòng 1, cuộc đua sớm bị gián đoạn khi xe an toàn được triển khai để phục vụ dọn dẹp các mẩu vụn sau vụ va chạm giữa Kimi Raikkonen (Ferrari) và Esteban Ocon (Force India).

Lewis Hamilton đăng quang tại Azerbaijan Grand Prix 2018

Khi xe an toàn rời khỏi đường đua ở vòng 6, Vettel sớm bứt phá và tạo ra khoảng cách an toàn hơn ba giây với Hamilton đang chạy thứ nhì. Cơ hội giành chiến thắng thứ 50 trong sự nghiệp F1 của tay đua người Đức càng khả quan hơn khi chiếc W09 của đối thủ mất lái và lao ra lề tại Turn 1 vòng 22. Khoảng cách giữa hai tay đua được nới rộng thành xấp xỉ 5 giây.

Bộ lốp siêu mềm bị hư hại nặng sau pha vào cua lỗi khiến Hamilton phải vào pit ở vòng kế tiếp và tụt xuống thứ ba sau cả đồng đội Valtteri Bottas. Mãi tới vòng 30, Vettel mới về pit để thay lốp và tụt xuống thứ nhì, trong khi đó Bottas vượt lên dẫn đầu và tiếp tục sử dụng bộ lốp xuất phát.

Ý đồ của tay đua người Phần Lan là vào pit muộn để chờ đợi cơ may xe an toàn tái xuất trên đường đua. Mercedes tính toán xác suất xe an toàn xuất hiện lần hai là rất cao, dưới điều kiện mặt đường chật hẹp trên đường đua phố Baku.

Và cuối cùng vận may đã mỉm cười với Mercedes. Tới vòng 41, sau nhiều vòng đua so kè quyết liệt tranh vị trí thứ tư, hai chiếc RB13 của Red Bull đã lao vào nhau khiến cả Max Verstappen và Daniel Ricciardo bỏ cuộc. Xe an toàn trở lại đường đua để hỗ trợ quá trình chuyển hai chiếc RB13 ra khỏi khu vực thi đấu. Cú phanh quá muộn khiến Ricciardo húc thẳng vào đuôi xe đồng đội đã giúp sức cho Mercedes.

Va chạm khiến hai tay đua Red Bull bị loại khỏi cuộc đua. Ảnh: F1.

Vụ va chạm khiến ban lãnh đạo Red Bull nổi cáu, sớm rời khu vực kỹ thuật và cho gói ghém đồ đạc. Sau chặng đua, nhiều nhà chuyên môn cho rằng cả hai tay đua đều có lỗi trong tình huống này. Verstappen bị coi là tác nhân chính khi đổi hướng chạy nhiều lần trong khu vực phanh trước khi va chạm diễn ra.

Việc xe an toàn xuất hiện khiến các tay đua dẫn đầu dù vừa thay lốp vẫn phải về pit để thay lốp lần nữa để tránh bị bất lợi trước đối thủ khi xe an toàn rút đi. Vụ va chạm giữa hai xe Red Bull là cơ hội trời cho với Mercedes nhưng lại là đòn giáng mạnh vào Vettel. Trong lúc xe an toàn vẫn trên đường đua, Romain Grosjean mắc lỗi và lao xe vào tường chắn khi đang chạy hình chữ chi để làm nóng lốp.

Sự cố này khiến xe an toàn được giữ lại đường đua lâu hơn. Vettel càng sốt ruột khi thời gian còn lại để anh tấn công Bottas dần bị co ngắn. Mãi tới vòng 47, xe an toàn mới được rút khỏi đường đua. Vettel chỉ còn bốn vòng để chiếm lại ngôi đầu.

Vettel đánh mất lợi thế dẫn đầu trong phần lớn chặng đua, trước khi sự nôn nóng khiến anh mắc lỗi, mất cơ hội đứng trên podium khi về đích. Ảnh: F1.

Sự nôn nóng thể hiện rõ khi chiếc SF71H trước sức ép từ Hamilton đã vội vàng lách vào phía trong Bottas ngay tại Turn 1. Pha xử lý này khiến Vettel phải cua rộng và tụt xuống thứ tư, sau cả Hamilton lẫn Raikkonen. Chưa hết bàng hoàng sau khi công sức đổ xuống biển, tay đua người Đức còn bị cả Sergio Perez (Force India) chiếm vị trí thứ tư.

Lúc này, con đường tới chiến thắng đã rộng mở với Bottas. Tuy nhiên, tay đua người Phần Lan đã rơi thẳng từ đỉnh cao xuống vực sâu. Khi đang chạy băng băng trên đường đua, chiếc W09 bất ngờ cán phải một mảnh vụn kim loại còn sót lại sau các vụ va chạm trên đường đua, chiếc lốp sau bên phải của Bottas bất ngờ nổ tung. Tay đua của Mercedes phải bỏ cuộc khi chỉ cách ngôi nhất chặng gần ba vòng.

Bottas bị nổ lốp, phải bỏ cuộc ở GP Azerbaijan

Hamilton không từ chối cơ hội chiến thắng và không mắc sai sót ở hai vòng đua cuối. Hoàn thành 51 vòng đua trên phố Baku với thời gian 1 giờ 43 phút 44,291 giây, tay đua người Anh chấm dứt mạch ba chặng liên tiếp thất bại và có chiến thắng thứ 63 trong sự nghiệp. Ngôi đầu cũng trở về tay Hamilton khi anh có 70 điểm, hơn đối thủ Vettel bốn điểm qua bốn chặng. Đây có thể là bước ngoặt giúp tay đua người Anh lấy lại phong độ sau những chặng mở màn bị Ferrari lấn lướt.

Sau chặng đua, Hamilton thừa nhận quá may mắn với chiến thắng tại Azerbaijan. Anh nói: "Hôm nay quả là một chặng đua đầy cảm xúc. Valtteri đã thi đấu quá tuyệt vời, và đáng ra phải là người chiến thắng. Tôi thực sự quá may mắn. Thật là kỳ cục khi có chiến thắng kiểu này nhưng tôi không từ chối khi cơ hội đến tay".

Xuân Anh