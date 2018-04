Ricciardo về nhất, Red Bull đại náo trường đua Thượng Hải

Vettel bất ngờ giành pole tại GP Trung Quốc

Tới giữa chặng, khán giả vẫn tập trung theo dõi màn đua tranh ngôi đầu giữa Sebastian Vettel (Ferrari) với Valtteri Bottas (Mercedes). Hai tay đua của Red Bull lúc này vẫn thi đấu tốt ở nhóm dưới, nhưng gần như không có cơ hội để cạnh tranh ngôi nhất chặng.

Biến cố khiến cuộc đua xoay chuyển tình thế chính là pha va cham tại góc cua hẹp Turn 14, giữa hai tay đua của Toro Rosso - đội được xem là đội B của Red Bull - tại vòng 30, khiến xe an toàn được triển khai. Tận dụng thời cơ quý như vàng, hai chiếc RB14 lần lượt vào pit để thay lốp và liên tục tấn công nhóm đầu nhờ lợi thế từ bộ lốp mới hơn.

Ricciardo về nhất GP Trung Quốc

Riccirdo chạy sau, nhưng với phong cách thi đấu điềm tĩnh, anh lần lượt vượt qua cả năm xe phía trên, để từ vị trí xuất phát thứ sáu vượt lên dẫn đầu đoàn đua. Trong khi đó, thay vì tận dụng lợi thế, thần đồng Max Verstappen lại nóng vội khi vượt qua Vettel tại Turn 14. Pha vượt ẩu khiến cả chiếc RB14 lẫn SF71H xoay tròn trên đường đua, và tụt lại phía sau.

Hoàn thành 56 vòng đua tại Thượng Hải với thời gian 1 giờ 35 phút 36,580 giây bằng phong cách lái điềm tĩnh và chính xác, Ricciardo lần thứ sáu nhất chặng trong sự nghiệp F1. Chiến thắng tại Grand Prix Trung Quốc năm nay còn giúp tập thể Red Bull cũng như cá nhân Ricciardo lấy lại tự tin sau hai chặng đầu mùa bị lu mờ dưới bóng hai người khổng lồ: Ferrari và Mercedes.

Đường tới chiến thắng trên đường đua Thượng Hải của Ricciardo rất gian truân. Tay đua người Australia xuất phát thứ sáu sau cả đồng đội Verstappen. Hầu như rất ít người đặt cược vào khả năng chiến thắng của Ricciardo. Vì phong cách ổn định, nhưng thiếu khả năng bùng nổ như đàn em Verstappen, Ricciardo bị đánh giá thấp trước chặng đua. Tuy vậy, tại Thượng Hải, chính sự chắc chắn là yếu tố hàng đầu giúp tay đua người Australia lên ngôi.

Ricciardo lần đầu thắng chặng mùa này, mang lợi sự tự tin lớn cho Red Bull sau hai chặng đầu mờ nhạt. Ảnh: ESPN.

Grand Prix Trung Quốc khởi đầu không khác nhiều so với màn khai cuộc ở chặng đua trước trên đường đua Sakhir (Bahrain). Hai tay đua xuất phát đầu lần lượt là Vettel và Raikkonen, trong khi Bottas đứng ở vị trí thứ ba. Dù vậy, thứ tự xuất phát sớm bị xáo trộn ngay từ vòng một. Raikkonen một lần nữa lại bị đồng hương Phần Lan bên phía Mercedes là Bottas vượt qua ngay từ Turn 1.

Lần này pha che chắn phòng thủ khi xuất phát của Vettel khiến người đồng đội rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua với Bottas. Ở phía dưới, Hamilton cũng tụt một bậc xuống vị trí thứ năm sau màn khởi đầu xuất thần của Verstappen. Lợi thế từ bộ lốp cực mềm giúp tay đua trẻ người Hà Lan tiếp tục vượt qua đàn anh Raikkonen ở vòng kế tiếp. Màn khởi đầu như mơ của Verstappen khiến tất cả ngỡ ngàng.

Sau màn xuất phát đầy biến động, cục diện cuộc đua dần đi vào thế ổn định. Vettel dẫn đầu và Bottas lặng lẽ bám theo phía sau với khoảng cách tầm hơn hai giây. Verstappen, sau những vòng đầu bám sát, dần tụt sâu xuống phía dưới. Tới vòng 18 và 19, hai chiếc W09 của Mercedes lần lượt vào pit để chuyển sang dùng lốp trung bình. Trước đó, do xuất phát với bộ lốp cực mềm, hai chiếc RB14 cũng sớm vào thay lốp. Để phòng thủ trước nguy cơ từ Mercedes và Red Bull, Ferrari chủ động sử dụng hai chiến thuật riêng biệt cho Vettel và Raikkonen.

Vettel được gọi vào pit sớm. Tuy nhiên khi trở lại đường đua sau khi thay lốp xong ở vòng 20, chiếc SF71H dẫn đầu bị tụt lại ngay phía sau chiếc W09 của Bottas. Pha vào pit cực nhanh cùng tốc độ tuyệt vời mà chiếc W09 có được với bộ lốp trung bình giúp tay đua người Phần Lan nhảy cóc qua Vettel. Lúc này ngôi đầu tạm thời rơi vào tay Raikkonen, người được Ferrari cho vào pit muộn hơn với mục đích tấn công các đối thủ nhờ bộ lốp mới hơn ở cuộc chặng đua.

Mãi tới vòng 27, lão tướng người Phần Lan mới được Ferrari gọi về thay lốp sau khi cố gắng kìm chân Bottas để Vettel không bị bỏ lại quá xa. Tuy nhiên, tốc độ tuyệt vời của chiếc W09 khiến nỗ lực của Raikkonen bất thành. Sau khi thay lốp xong, tay đua của Ferrari tụt xuống thứ sáu, sau cả Ricciardo.

Tới vòng 30, pha vượt ẩu của Pierre Gastly khi cạnh tranh với đồng đội Toro Rosso, Brandon Hartley tại góc cua khó Turn 14 khiến hai chiếc STR13 bị hư hỏng nhẹ và văng nhiều mảnh vụn trên đường đua. Sau một vòng cân nhắc, ban tổ chức quyết định triển khai xe an toàn trên đường đua để dọn dẹp các mảnh vụn nguy hiểm tại Turn 14.

Hai tay đua Toro Rosso va chạm, xoay tròn trên đường đua Thượng Hải

Tận dụng cơ hội quý như vàng, các đội đua phía dưới lũ lượt kéo nhau về pit để thay lốp. Red Bull, lúc này, quyết định gọi cả Verstappen lẫn Ricciardo về khu vực kỹ thuật để chuyển sang dùng lốp mềm, còn Ferrari và Mercedes vẫn để bốn tay đua nhà sử dụng bộ lốp trung bình. Khi trở lại đường đua, Verstappen và Ricciardo lần lượt đứng ở vị trí thứ tư và thứ sáu. Hai tay đua đang có cơ hội quý như vàng để tấn công nhóm đầu, tay đua Hà Lan được đánh giá có cơ hội về nhất nhiều hơn người đồng đội.

Tới vòng 36, khi xe an toàn được rút khỏi đường đua, hai chiếc RB14 ngay lập tức tận dụng tối đa lợi thế từ bộ lốp mềm. Cuộc đua bất ngờ sôi động hẳn so với nửa đầu. Thoạt đầu, Ricciardo sớm leo lên vị trí thứ năm sau khi đánh bại đàn anh Raikkonen tại Turn 14 ở vòng 38. Cùng lúc đó, Verstappen cũng bám sát phía sau Hamilton để tấn công hòng chiếm lại vị trí thứ ba.

Pha tấn công của tay đua người Hà Lan một lần nữa là một pha xử lý hấp tấp như cú vượt mặt ở đầu chặng đua trước ở Bahrain. Hậu quả của cú vượt ẩu ở vòng 40 khiến hai xe va chạm nhẹ, và Verstappen bị văng ra lề. Màn song đấu giữa Hamilton và Verstappen giúp Ricicardo hưởng lợi và nhanh chân chiếm lấy vị trí thứ tư của đàn em.

Ở vòng kế tiếp, Hamilton trở thành nạn nhân tiếp theo. Cú vượt mặt xuất sắc ở phía trong góc cua giúp Ricciardo vượt lên mà không hề va chạm với tay đua người Anh vốn đang rất “nóng máu”. Pha xử lý hoàn hảo của tay đua người Australia khiến các chỉ đạo viên Red Bull phải thốt lời ngợi khen.

Ricciardo (trái) trong tình huống xuất sắc vào cua, vượt Hamilton...

... khiến lãnh đội Red Bull, Horner vung tay trong phấn khích.

Trong khi đó, hoàn hồn sau cú vượt bất thành, Verstappen tiếp tục thử áp sát và tấn công chiếc W09 tại Turn 6. Nỗ lực lần này của tay đua Red Bull đã thành công và anh chiếm được vị trí thứ tư ở vòng 42.

Ở phía trên, Vettel dường như vô vọng trong nỗ lực bám đuổi Bottas. Thay vì cạnh tranh ngôi đầu, tay đua người Đức phải để mắt giữ vị trí trong top ba, trước mối đe dọa từ hai chiếc xe Red Bull. Tới vòng 43, Vettel bất lực chứng khiến Ricciardo đoạt mất vị trí thứ hai. Việc Ferrari mất vị trí thứ ba vào tay Verstappen chỉ còn được tính từng giây.

Ở vòng 44, Verstappen tấn công Vettel. Tuy nhiên, cú vượt một lần nữa lại là một pha vượt ẩu của tay đua Red Bull. Cú vượt từ phía trong tại góc cua chật hẹp số 14 khiến mũi xe của Verstappen húc nhẹ vào hông phải của chiếc SF71H. Hậu quả là cả hai xe đều xoay tròn trên đường đua. Ở phía sau, Raikkonen tận dụng cơ hội quý như vàng, vượt qua cả Hamilton lẫn hai xe va chạm để chiếm được vị trí thứ ba. Hamilton chạy trước nên phải chạy vòng để tránh vụ tai nạn. Vì thế, dù vượt qua Vettel và Verstappen, nhà ĐKVĐ vẫn tụt lại sau tay đua người Phần Lan.

Vettel và Verstappen va chạm tại GP Trung Quốc 2018

Pha vượt ẩu thứ hai trong cuộc đua khiến Verstappen bị ban tổ chức phạt "cộng thêm 10 giây vào thành tích chung cuộc". Trong khi đó, Vettel thậm chí tụt xuống thứ bảy, sau cả Nico Hulkenberg (Renault) và tiếp tục bị cả Fernando Alonso (McLaren) vượt qua ở giai đoạn cuối. GP Trung Quốc tưởng chừng là chặng đua hứa hẹn, bỗng thành cơn ác mộng với Vettel ở nửa cuối thời gian thi đấu.

Trong khi đó, Verstappen tụt xuống thứ năm sau Hamilton. Án phạt 10 giây giúp tay đua người Hà Lan chạy như lên đồng ở hơn 10 vòng cuối. Verstappen cố gắng bứt tốc để hạn chế thiệt hai do bị bị cộng thêm 10 giây. Cuối cùng, tay đua của Red Bull cán đích thứ tư sau 10 chặng bám sát Bottas và Raikkonen mà không thể tấn cộng. Cộng với án phạt, Verstappen tụt xuống thứ năm, đứng ngay trên Hulkenberg.

Ở phía trên, sau khi vượt qua Vettel, Ricciardo tiếp tục dễ dàng vượt qua Bottas ở vòng 46 để chiếm ngôi đầu khi chặng đua còn 10 vòng phía trước. Ở những vòng cuối, dù đã dẫn đầu, Ricciardo vẫn liên tục lập fastest-lap để bỏ xa Bottas. Khi về đích, tay đua người Australia đã nhanh hơn đối thủ gần chín giây.

Sự may mắn cũng pha xử lý kịp thời của đội ngũ chỉ đạo viên Red Bull giúp Ricciardo được hưởng lợi. Khi thông tin có xe an toàn được triển khai, hai chiếc RB14 đang chạy gần đến lối vào pit. Red Bull tính toán nhanh, gọi cả Verstappen lẫn Ricciardo về pit thay lốp. Trong khi đó, Bottas và Vettel vừa chạy qua lối vào pit, nên không thể tận dụng cơ hội xe an toàn xuất hiện.

Vettel và Bottas xuất phát đầu, nhưng không tận dụng được lợi thế, vì sự thiếu nhanh nhạy của ê-kip chỉ đạo. Ảnh: F1.

Trong khi đó, dù chưa chạy qua lối vào pit, Hamilton và Raikkonen không được gọi về thay lốp. Pha xử lý chậm của đội ngũ chỉ đạo khiến hai tay đua không chỉ mất cơ hội quý như vàng để có thể tấn công ngôi đầu, mà còn bị hai tay đua Red Bull vượt qua. Nếu Verstappen không có pha vượt ẩu, Hamilton và Raikkonen còn bị thiệt hại nhiều hơn. Trong khi đó, dù áp sát Bottas suốt gần 10 vòng, Raikkonen không thể đòi lại vị trí thứ hai từ tay người đồng hương.

Minh Phương