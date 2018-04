Vettel bất ngờ giành pole tại GP Trung Quốc

Vettel vượt khó, về nhất tại GP Bahrain / Vettel đánh bại Hamilton, về nhất chặng mở màn F1 2018

Vị trí xuất phát đầu của Vettel khiến tất cả đều ngỡ ngàng khi ngôi sao người Đức không được đánh giá cao trước khi vòng phân hạng diễn ra. Đường đua Thượng Hải, với những đoạn thẳng dài tít tắp, luôn là sở trường của đội đua Mercedes khi họ về nhất trong cả bốn chặng gần đây nhất diễn ra tại Trung Quốc. Lewis Hamilton cùng Nico Rosberg (cựu tay đua của Mercedes) đã giành pole ở cả sáu vòng phân hạng từ năm 2012 trở lại đây trên đường đua Thượng Hải.

Vettel giành pole tại GP Trung Quốc

Thậm chí, trước lượt chạy cuối cùng của Q3, Vettel vẫn còn xếp sau đồng đội Raikkonen. Lúc đấy, phần lớn chuyên gia và người hâm mộ đều tin rằng lão tướng người Phần Lan sắp giành pole lần đầu kể từ sau GP Monaco năm ngoái. Tuy vậy, một vòng chạy xuất thần khiến chiếc SF71H của Vettel vọt lên trên cùng với kết quả 1 phút 31,095 giây và nhanh hơn Raikkonen 0,087 giây giúp anh có lợi thế lớn khi vào vòng đua chính thức GP Trung Quốc chiều Chủ nhật 15/4.

Trong khi đó, do thành tích kém Vettel tới 0,58 giây, Hamilton chỉ được xuất phát thứ tư, sau cả đồng đội Valtteri Bottas. Mercedes tự nhận thua kém Ferrari tại vòng phân hạng do không có được độ bám tối ưu dưới nền nhiệt độ thấp tại Thượng Hải. Nhưng đội đua Anh quốc cho rằng dự báo nhiệt độ cao hơn trong chiều Chủ nhật sẽ giúp chiếc W09 sẽ đuổi kịp SF71H. Dự báo này cũng bao gồm cả việc loại lốp cực mềm sẽ khó có khả năng được sử dụng, do nhóm đầu sẽ xuất phát với lốp mềm - loại lốp được Ferrari và Mercedes sử dụng tại Q2.

Vettel tạo bất ngờ lớn khi vượt qua đồng đội Raikkonen và hai tay đua Mercedes để đạt thành tích phân hạng tốt nhất. Ảnh: LAT Images.

Kết quả gây tiếc nuối hơn cả tại vòng phân hạng chính là việc Raikkonen không thể trở thành tay đua cao tuổi nhất giành pole trong một chặng đua F1 trong 25 năm gần đây. Trái ngược với phong độ tệ tại các vòng phân hạng mùa giải trước, năm nay lão tướng người Phần Lan bất ngờ “hồi xuân” khi liên tục cạnh tranh vị trí xuất phát đầu kể từ GP Australia.

Trước lượt chạy cuối cùng tại Q3, Raikkonen vẫn dẫn đầu với thành tích 1 phút 31,200 giây nhanh hơn đồng đội Vettel 0,161 giây. Bước sang lượt chạy quyết đinh, tay đua người Phần Lan vẫn có những bước chạy cực ấn tượng ở hai sector đầu tiên. Tuy nhiên, ở sector cuối, Raikkonen không cải thiện được thành tích, nên kết quả chung cuộc của anh chỉ nhảy lên mức 1 phút 31,182 giây. Trong khi đó, Vettel vọt lên với kết quả 1 phút 31,095 giây.

Raikkonen (phải) có vòng đua phân hạng tốt nhất từ khoảng một năm trở lại đây, nhưng vẫn chưa thể thắng được đàn em đồng đội Vettel. Ảnh: LAT Images.

"Tôi hài lòng với lượt chạy quyết định chứ không riêng sector cuối. Lượt chạy thật ấn tượng, thành tích cứ dần tốt lên. Tôi mắc lỗi nhỏ ở Turn 3 và sau đó là Turn 6. Sau đó, tôi đã tiến bộ và chiến thắng bản thân. Nếu có thêm vòng nữa tôi tin mình còn có được thành tích tốt hơn nữa", Vettel chia sẻ sau cuộc đua phân hạng.

Trong khi đó, Hamilton thừa nhận thứ Bảy là một ngày tệ với Mercedes, nhưng chờ đợi sự khởi sắc trong vòng đua chính thức ngày mai. Nhà ĐKVĐ phát biểu: "Ferrari trình diễn ấn tượng. Có lẽ họ đã không thể hiện hết sức mạnh tại hai buổi đua thử hôm thứ Sáu. Họ sẽ rất mạnh trong cuộc đua chiều Chủ nhật, nhưng tôi cho rằng chúng tôi cũng không thua kém họ. Nền nhiệt độ cao sẽ giúp Mercedes. Chúng tôi không lường trước nhiệt độ thấp như vậy tại vòng phân hạng".

Hamilton không giấu thất vọng và bực bội khi rời chiếc W09 sau cuộc đua phân hạng. Ảnh: LAT Images.

Kết quả vòng phân hạng tại Grand Prix Trung Quốc

Thứ tự Tay đua Đội Thành tích tại Q1 Thành tích tại Q2 Thành tích tại Q3 1 Sebastian Vettel Ferrari 1 phút 32,171 giây 1 phút 32,385 giây 1 phút 31,095 giây 2 Kimi Raikkonen Ferrari 1:32,474 1:32,286 1:31,182 3 Valtteri Bottas Mercedes 1:32,921 1:32,063 1:31,625 4 Lewis Hamilton Mercedes 1:33,283 1:31,914 1:31,675 5 Max Verstappen Red Bull 1:32,932 1:32,809 1:31,796 6 Daniel Ricciardo Red Bull 1:33,877 1:32,688 1:31,948 7 Nico Hulkenberg Renault 1:33,545 1:32,494 1:32,532 8 Sergio Perez Force India 1:33,464 1:32,931 1:32,758 9 Carlos Sainz Renault 1:33,315 1:32,970 1:32,819 10 Romain Grosjean Haas 1:33,238 1:32,524 1:32,855 11 Kevin Magnussen Haas 1:33,359 1:32,986 12 Esteban Ocon Force India 1:33,585 1:33,057 13 Fernando Alonso McLaren 1:33,428 1:33,232 14 Stoffel Vandoorne McLaren 1:33,824 1:33,505 15 Brendon Hartley Toro Rosso 1:34,013 1:33,795 16 Sergey Sirotkin Williams 1:34,062 17 Pierre Gasly Toro Rosso 1:34,101 18 Lance Stroll Williams 1:34,285 19 Charles Leclerc Sauber 1:34,454 20 Marcus Ericsson Sauber 1:34,914

* Vòng đua chính thức của GP Trung Quốc diễn ra lúc 14h00 ngày 15/4 (13h00 giờ Hà Nội)

