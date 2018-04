Arsenal chiến thắng trong trận cầu toả sáng của Welbeck

Pogba lập cú đúp, Man Utd ngược dòng đánh bại Man City / Vắng Salah, Liverpool bị Everton cầm chân

Welbeck "gồng gánh" cho hàng công của Arsenal trận này. Ảnh: Sky.

Bàn thắng: Aubameyang 28', Welbeck 38', 81' - Long 17', Austin 73'

Bước vào vòng đấu cuối tuần này với khoảng cách 16 điểm so với đội đứng thứ tư Tottenham, trong khi mùa giải chỉ còn bảy vòng đấu, Arsenal hầu như không còn hy vọng lọt vào Top 4. Mục tiêu thực tế nhất với họ lúc này là giành vé dự Champions League mùa sau thông qua cửa Europa League - nơi họ đã giành chiến thắng 4-1 trước CSKA Moscow ở lượt đi vòng tứ kết. Giữa tuần sau, thầy trò HLV Arsene Wenger sẽ hành quân đến Nga đá trận lượt về. Đó là lý do vì sao chiến lược gia người Pháp điều chỉnh đến bảy vị trí trong đội hình xuất phát so với trận gần nhất. Theo đó, hàng loạt trụ cột như Mesut Ozil, Nacho Monreal, Aaron Ramsey hay Alexandre Lacazette đều ngồi ngoài. Cơ hội được trao cho những Mohammed Elneny, Alex Iwobi hay cầu thủ mới 18 tuổi đá hộ công Reiss Nelson.

Sự điều chỉnh này là lý do khiến khâu tổ chức tấn công của Arsenal thiếu sức sáng tạo, trong khi hàng phòng ngự cũng rất mong manh dù chiếm giữ bóng nhiều hơn. Phút thứ 7, các sai lầm trong khâu phá bóng của Mustafi rồi Elneny liên tiếp đặt khung thành đội chủ nhà dưới tầm nã đạn của các chân sút Southampton. Một trong số đó, bóng đã vượt qua thủ thành Petr Cech nhưng Hector Bellerin kịp lui về phá ra trước vạch vôi. Chừng ba phút sau, chỉ cần một đường chuyền dài trong cấm địa đội nhà, bóng đã được các cầu thủ Stoke chuyền lên cho Shane Long thoát xuống. Nếu Calum Chambers không quyết tâm đeo bám và dùng tiểu xảo để ngăn chặn, Cech có thể lại đối diện với một pha sóng gió.

Mustafi (đỏ trắng) và các đồng đội ở hàng thủ của Arsenal đã có một ngày khốn khổ.

Và như một hệ quả tất yếu, Arsenal dính bàn thua ngớ ngẩn ở phút 17. Từ một đường chuyền vào bên cánh phải tưởng như vô hại của Southampton, Cech và Mustafi nhường nhau. Nhanh như chớp, Long lẻn tới đá bồi thành bàn mở tỷ số.

Bàn thua như khiến các vị trí của Arsenal thức tỉnh. Họ dần tìm lại được tiếng nói chung, dù các pha bóng cuối cùng vẫn chưa đủ sắc sảo để có thể tiếp cận khung thành Southampton. Đúng thời điểm khó khăn đó, Welbeck xuất hiện như một người hùng - bên cạnh một Iwobi thi đấu hay hiếm có. Bộ đôi này chính là những người đã tham gia phối hợp, mà trong đó Welbeck có đường chuyền quyết định bằng gót tinh tế để Aubameyang rướn người chích bóng qua người thủ thành McCarthy ghi bàn gỡ hoà 1-1 ngay ở cơ hội đáng kể đầu tiên của đội chủ nhà phút 28.

Kể từ đó, các cầu thủ trên hàng công của Arsenal bắt đầu thi triển được nhiều hơn những đợt lên bóng sáng sủa. Không lâu sau khi lỡ đường chuyền đáp lễ của Aubameyang, Welbeck lại thoát xuống nhận bóng từ Iwobi. Cựu chân sút của Man Utd ngoặt bóng ngang khung thành của Southampton rồi tung chân dứt điểm từ rìa cấm địa. Bóng chạm khẽ chân hậu vệ Maya Yoshida rồi đổi hướng, đi vào góc gần khiến thủ thành McCarthy đứng hình. 2-1 cho Arsenal.

Welbeck xứng đáng có nhiều cơ hội thi đấu hơn ở Arsenal.

Đà hưng phấn được đội chủ nhà phát huy ở đầu hiệp hai. Lần lượt Aubameyang rồi Granit Xhaka và Iwobi dứt điểm, từ sút gần cho đến kết thúc từ xa, nhưng đều không thể thắng được thủ thành McCarthy trong những phút giây chơi như lên đồng.

Không thể dập tắt hy vọng của Southampton, và có tư tưởng dưỡng sức cho trận đấu với CSKA Moscow tuần sau, Arsenal tự đẩy mình vào những khoảnh khắc khó khăn. Nhất là khi hàng thủ của họ luôn để lộ ra những khoảng trống hoặc thiếu sự tập trung cần thiết. Hệ quả, sau những pha sóng gió liên tiếp, là Cech phải vào lưới nhặt bóng lần hai phút 73. Cầu thủ mới vào sân thay người Austin có mặt đúng chỗ để đệm bóng cận thành sau nỗ lực đi bóng vào chuyền vào từ cánh phải của đồng đội, gỡ hoà 2-2 cho đội bóng đang ở nửa dưới bảng điểm.

Không cam chịu chia điểm. Arsenal lại dồn lên tấn công trong những phút còn lại. Welbeck tiếp tục là tâm điểm, mà đáng kể đầu tiên là tình huống đệm bóng ở cự ly chỉ 2 mét... ra ngoài. Nhưng ở cơ hội tiếp theo, anh đã hoàn thành nhiệm vụ bằng pha bật cao đánh đầu vào góc gần từ đường lật bóng của Iwobi khi hiệp hai còn chừng chín phút đá chính, nâng tỷ số lên 3-2. Đó cũng là kết quả cuối cùng trận này, dù để giữ được nó Arsenal cũng phải khổ sở ở những phút cuối - thậm chí mất Elneny vì thẻ đỏ do sinh sự với đối thủ để câu giờ. Trước đó, Stephens của Southampton không sớm rời sân vì thẻ đỏ trực tiếp do ức chế và đánh nguội Jack Wilshere sau khi bị truy cản.

Hà Đồ