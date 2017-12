Đè bẹp Stoke, Chelsea chiếm ngôi nhì bảng của Man Utd

* Bàn thắng: Rudiger 3', Drinkwater 9', Pedro 23', Willian 73', Zappacosta 88'.

Chelsea mở tỷ số khi trận đấu vừa bắt đầu nhờ pha không chiến thành công của Antonio Rudiger sau pha đá phạt chuyền bóng của Willian. Cách biệt được nhân đôi sau một khoảnh khắc xuất thần của Danny Drinkwater, cựu cầu thủ Leicester tung cú vuốt bóng khiến thủ môn Jack Butland đứng như trời trồng.

Chelsea có chiến thắng dễ dàng ở trận đấu cuối năm. Ảnh: Reuters.

Pedro nâng tỷ số lên 3-0 với pha che người rồi dứt điểm chéo góc khi anh nhận bóng từ Willian ở vị trí sát mép vòng cấm. Sau hai pha kiến tạo, Willian có bàn thắng cho riêng anh khi thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 4-0 sau tình huống bản thân tiền vệ người Brazil bị Geoff Cameron phạm lỗi.

Cầu thủ vào thay người Davide Zappacosta ấn định tỷ số cho đội chủ nhà bằng cú sút chân trái không thuận từ ngoài vòng cấm trong một pha phản công cuối trận đấu.

Stoke có lý do để than phiền về sự không may khi họ có một bàn thắng hợp lệ nhưng không được công nhận trong hiệp một. Trọng tài cho rằng Mame Biram Diouf đã để bóng chạm tay khi khống chế đường chuyền dài của đồng đội nhưng đó là một pha chạm bóng hợp lệ của cầu thủ Stoke. Ngoài ra, bàn thua sớm và khoảnh khắc xuất thần mang về bàn nhân đôi cách biệt của Drinkwater như dội gáo nước lạnh vào tinh thần của các cầu thủ khách.

Pedro ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Chelsea. Ảnh: Reuters.

Saido Berahino đối mặt Courtois trong một pha phản công vào đầu hiệp hai khi Charlie Adam tung ra đường chọc khe xuyên pha hai trung vệ Chelsea. Tuy nhiên, pha cứa lòng đầy nắn nót của tiền đạo Stoke bị thủ thành Chelsea cản phá.

Conte sử dụng cặp tiền vệ trung tâm một thời làm mưa làm gió tại Leicester và Chelsea hưởng lợi từ quyết định đó. N'golo Kante vẫn xuất sắc như thường lệ nhưng người tạo ra điểm nhấn là Danny Drinkwater. Tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo Man Utd liên tiếp có những pha đánh chặn từ sân đối phương và là chủ nhân của những đường chuyền chính xác ở cự ly trung bình cho các đồng đội tuyến trên.

Khi Eden Hazard ngồi dự bị, nhiệm vụ gây đột biến đã được Pedro và Willian thay thế hoàn hảo. Ngoài pha lập công, Pedro nhiều lần uy hiếp khung thành đối thủ. Có thể kể đến lần anh đón đường chuyền ngược lại của đồng hương Marcos Alonso rồi tung cú đá má ngoài chệch cột dọc hay pha băng vào đón đường căng ngang của Willian nhưng dứt điểm vọt xà.

Drinkwater có trận đấu xuất sắc trong lần được đá chính. Ảnh: Reuters.

Được giao đá trung phong, Morata làm tốt nhiệm vụ thu hút đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội nhưng khả năng dứt điểm của anh ở trận này không tốt. Cựu tiền đạo Real đối mặt thủ môn Butland sau đường chuyền của Willian nhưng không chiến thắng. Ngay trong pha phạt góc sau đó, Pedro tung cú đá trái phá bằng chân trái nhưng bóng đi vào vị trí thủ môn đã chọn.

Chelsea có 45 điểm sau trận thắng này, vượt qua Man Utd trước khi "Quỷ đỏ" tiếp Southampton. Stoke tiếp chuỗi ngày buồn, chôn chân ở vị trí thứ 15 và chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ hai điểm.

Quang Huy