De Bruyne: 'Không thể so sánh tôi với Salah'

De Bruyne muốn vô địch Ngoại hạng Anh trước mặt Man Utd / De Bruyne được đánh giá hay hơn Giggs và Lampard

Kevin De Bruyne và Mohamed Salah là những đầu tàu của Man City và Liverpool. Cả hai chơi nổi bật trong mùa 2017-2018, và đều được xem là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa này.

Khi được phóng viên hỏi so sánh bản thân với đối thủ, De Bruyne khiêm tốn: "Đó là điều không thể. Mỗi người đều có ý kiến riêng, tùy thuộc vào cách nhìn nhận cầu thủ. Salah có phong độ làm bàn đáng kinh ngạc, và rất nhạy cảm khi xử lý bóng trong vòng cấm. Mùa giải này, anh ấy đã tạo ra những điều không tưởng".

Salah và De Bruyne là hai trụ cột trong đội hình Liverpool và Man City. Ảnh: Reuters.

Salah hiện có 29 pha lập công tại Ngoại hạng Anh, và 37 bàn trên mọi đấu trường. Trong khi đó, De Bruyne nổi bật với khả năng kiến tạo, khi đã có 15 đường dọn cỗ cho đồng đội, cao nhất ở Ngoại hạng Anh.

"Tôi không biết phải so sánh chúng tôi như nào qua những con số thống kê", De Bruyne chia sẻ với Four Four Two. "Rõ ràng lối chơi, vị trí và những đóng góp của cả hai rất khác biệt. Tôi đã chơi tiền vệ phòng ngự khi gặp Everton, và rõ ràng không thể so sánh tôi với một người chơi tiền đạo cánh".

De Bruyne và Salah cùng là cựu cầu thủ Chelsea, nhưng chưa tập chung với nhau ngày nào. Tiền vệ người Bỉ gia nhập Wolfburg tháng 1/2014, một tuần trước khi Chelsea mua chân sút người Ai Cập từ Basel.

Dù chưa là đồng đội, ngôi sao hàng đầu Man City vẫn đánh giá cao Salah. Anh bày tỏ: "Anh ấy chơi xuất sắc mùa này, bản thân kỷ lục ghi bàn đã nói lên tất cả. Tôi không có khả năng ấy, nhưng dù có làm được, tôi vẫn ưu tiên nghĩ cho tập thể".

De Bruyne nhiều khả năng sẽ là Cầu thủ hay nhất mùa, nếu Man City vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: PA.

Man City và Liverpool, mỗi đội có một trận thắng ở Ngoại hạng Anh khi gặp nhau mùa này. Tối 4/4, De Bruyne cùng đồng đội có cơ hội trả món nợ thua 3-4 hồi tháng 1/2018, và cầu thủ đắt thứ nhì sân Etihad tỏ rõ sự háo hức.

"Tôi rất hạnh phúc với những gì đã làm được mùa này. Dù không mong chờ sự ấn tượng đến vậy ở mùa này, tôi tin mình đã giữ phong độ một cách ổn định trong suốt thời gian dài. Tôi hầu như không chơi dưới sức trận nào và được tạo điều kiện ra sân thường xuyên. Một cách thật lòng, tôi mãn nguyện về kết quả đạt được", nhạc trưởng 26 tuổi bộc bạch.

Thắng Nguyễn