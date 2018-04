Klopp đau đầu vì bài toán tuyến giữa của Liverpool

Lovren: 'Salah hưởng lợi nhờ lối chơi của Liverpool' / Oxlade-Chamberlain lỡ World Cup vì chấn thương khi gặp Roma

Jurgen Klopp đứng trước bài toán khó khi lựa chọn đội hình đấu Stoke tại Ngoại hạng Anh cuối tuần này. Ông không có nhiều tiền vệ để lựa chọn trong bối cảnh Liverpool sẽ đá bán kết lượt về Champions League trên sân AS Roma vào giữa tuần sau.

Oxlade-Chamberlain dính chấn thương dây chằng đầu gối sau một pha va chạm với Aleksandar Kolarov ở trận bán kết lượt đi hôm 24/4. Cựu tiền vệ Arsenal được chẩn đoán phải nghỉ hết mùa này, và không thể dự World Cup 2018 cùng đội tuyển Anh. Trước đó, Liverpool đã mất Emre Can do chấn thương lưng và Adam Lallana do chấn thương gân kheo.

James Milner, Georginio Wijnaldum và thủ quân Jordan Henderson là những tiền vệ khỏe mạnh mà Klopp có thể sử dụng. Cả ba cầu thủ này đều có tên ở đội hình xuất phát trận gặp West Brom cuối tuần trước. Ở trận bán kết lượt đi với Roma, Milner và Henderson đá từ đầu.Wijnaldum vào thay Oxlade-Chamberlain từ phút 18. Do vậy, Klopp càng có lý do để xoay tua đội hình, qua đó đảm bảo những cầu thủ này có thể trạng tốt cho trận lượt về.

Liverpool đã cho mượn hai tiền vệ trẻ Marko Grujic và Ovie Ejaria. Klopp nhiều khả năng sẽ gọi bổ sung một vài cầu thủ từ đội U23. Trong số này, Curtis Jones, người từng tập với đội một, hoặc cầu thủ được đánh giá cao Ben Woodburn có thể được trao cơ hội.

