Man City thắng trận thứ 18 liên tiếp, dẫn Man Utd 15 điểm

Bàn thắng: Sterling 31'.

Đây là chiến thắng thứ 18 liên tiếp của Man City ở Ngoại hạng Anh, giúp họ cân bằng kỷ lục 11 trận thắng liên tiếp trên sân khách do Chelsea lập từ tháng 4/2008 đến tháng 12/2008. Đội chủ sân Etihad tiến gần kỷ lục 19 trận thắng liên tiếp do Bayern Munich, khi đó cũng do Guardiola dẫn dắt, lập ở mùa giải 2013/2014 - vốn là chuỗi thắng dài nhất ở năm giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Sterling ghi bàn duy nhất cho Man City. Ảnh: AFP.

Man City hoàn toàn áp đảo đối thủ trong cả trận, chiếm đến 78% thời lượng kiểm soát bóng. Họ tung ra 21 pha dứt điểm so với 6 của Newcastle. Nhưng một lần nữa, Guardiola phải thừa nhận đội bóng của ông gặp khó khi phải đấu với một đội "siêu phòng ngự".

Tính riêng hiệp một, Man City chiếm đến 85% thời gian kiểm soát bóng và khiến đối thủ chỉ có một pha dứt điểm của Jonjo Shelvey. Sergio Aguero được trao cơ hội đầu tiên nhưng anh đệm bóng hụt ở vị trí cách khung thành vài met sau đường chuyền dài của Fernandinho.

Man City chịu thiệt thòi khi thủ quân Vincent Kompany phải rời sân do chấn thương khi trận đấu mới trôi qua 10 phút. Thay vì cho một trung vệ vào sân, HLV Guardiola tự tin đưa tiền đạo Gabriel Jesus vào thay.

De Bruyne là ngôi sao sáng nhất trận đấu. Ảnh: Action Plus.

Một cơ hội tiếp tục bị Aguero bỏ qua khi pha đánh đầu của anh bị thủ thành Robert Elliot xuất sắc cản phá. Pha bóng bắt nguồn từ quả đá phạt chuyền bóng của Kevin De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ tiếp tục thể hiện khả năng kiến tạo và từ một đường chuyền của anh, Man City phá thế bế tắc.

Nhận bóng từ Sterling ở cự ly cách khung thành 36m, De Bruyne bấm bóng vào vòng cấm, vừa tầm băng vào dứt điểm của đồng đội. Sterling có pha đệm bóng nhẹ nhàng nhưng hiểm hóc bằng chân trái, ghi bàn thứ 13 của anh ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Trước tình huống mở tỷ số của đội nhà, Aguero có một nỗ lực dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sát cột dọc. Tiền đạo người Argentina tiếp tục có cơ hội lập công ở đầu hiệp hai nhưng anh không đủ sức rướn để đón đường chuyền ngang của Sterling sau khi tuyển thủ Anh có pha đi bóng qua hai cầu thủ đối phương.

Gayle bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối. Ảnh: BPI.

Aguero cuối cùng cũng đưa được bóng vào lưới Newcastle khi băng vào đá bồi sau cú nã đại bác từ xa dội cột dọc của De Bruyne. Tuy nhiên, cựu tiền đạo Atletico việt vị ở tình huống này.

Rafael Benitez đưa Dwight Gayle và Christian Atsu vào sân cuối hiệp hai để hy vọng tìm được bàn gỡ. Thực tế, Newcastle đã gây khá nhiều khó khăn cho Man City trong 15 phút cuối trận và họ thậm chí suýt tìm được bàn gỡ khi pha đánh đầu bay người của Gayle đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Nhưng Man City đủ tỉnh táo để giữ chiến thắng đến cuối trận, điều giúp họ nới rộng cách biệt với đội nhì bảng Man Utd lên 15 điểm. Về phần Newcastle, phía trước họ là cuộc chiến trụ hạng đầy cam go với chỉ một điểm nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ trong bối cảnh những bất ổn ở thượng tầng vẫn tiếp diễn.

Quang Huy