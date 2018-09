Mourinho: 'Rashford luôn được đảm bảo số phút thi đấu ở Man Utd'

Rashford giúp Anh cắt đứt mạch thua / Shearer khuyên Rashford rời Man Utd để tránh bị thui chột

Sau khi chứng kiến phong độ ấn tượng của Marcus Rashford trong màu áo đội tuyển Anh, nhiều người tin rằng chân sút trẻ này nên rời Old Trafford để phát triển sự nghiệp. Huyền thoại Alan Shearer còn cho rằng Man Utd sẽ không để Rashford chơi tiền đạo chừng nào Jose Mourinho tại vị.

Mourinho phản bác quan điểm này. Trong buổi họp báo trước vòng 5 giải Ngoại hạng Anh cuối tuần này, HLV người Bồ Đào Nha nói: "Rashford không phải Dominic Solanke, Ruben Loftus-Cheek hay Dominic Calvert-Lewin. Cậu ấy là Rashford, một cầu thủ Man Utd, người luôn được đảm bảo số lần vào sân và số phút thi đấu ở cấp độ cao nhất theo từng mùa".

Rashford được thi đấu trung bình hơn 50 trận một mùa dưới thời Mourinho. Ảnh: PA.

Ý kiến của Mourinho, theo Four Four Two là xác đáng. Tạp chí này dẫn thống kê về những lần Rashford ra sân hai mùa gần đây, so với ba đồng đội trẻ ở tuyển Anh. Mọi chỉ số của tiền đạo Man Utd đều vượt trội.

Ở mùa 2016-2017, mùa đầu tiên Mourinho làm việc ở Man Utd, Rashford vào sân 53 lần, thi đấu 3.066 phút. Calvert-Lewin và Loftus-Cheek chỉ thi đấu lần lượt là 12 và 11 trận, với số phút thi đấu chỉ bằng một phần mười Rashford. Solanke thậm chí không góp mặt trận nào trong màu áo Liverpool.

Mùa 2017-2018, Rashford vẫn được đảm bảo vào sân 52 lần, dù số phút thi đấu bị giảm xuống còn 2.679. Tuy nhiên, con số của anh vẫn hơn Calvert-Lewin (2.460 phút) và Loftus-Cheek (1.965 phút). Solanke mùa này chỉ có 728 phút vào sân.

Mùa này, Rashford cũng chỉ kém Calvert-Lewin ở số phút thi đấu, 122 so với 201. Dù vậy, Calvert-Lewin đang chơi cho Everton, một đội bóng có ít sự cạnh tranh hơn nhiều so với Man Utd.

Tính tổng cộng, kể từ khi Mourinho dẫn dắt Man Utd, Rashford là cầu thủ trẻ người Anh vào sân nhiều nhất (108 lần) và có 5.867 phút thi đấu. Những thống kê của anh gấp rưỡi người xếp thứ nhì, Calvert-Lewin, với 60 lần vào sân và 3.043 phút thi đấu. Theo Four Four Two, việc được thi đấu ổn định tại một đội bóng lớn như Man Utd giúp Rashford có sự tự tin và sẵn sàng khi lên tuyển.

Anh 1-0 Thụy Sĩ Rashford ghi bàn trong trận Anh thắng Thuỵ Sĩ 1-0.

Thắng Nguyễn