Phần thưởng gần 12 tỷ đồng tại giải golf 'Vinpearl WAGC Vietnam 2018'

Trong hai ngày 28 và 29/7, giải golf nghiệp dư quy mô lớn World Amateur Golfers Championship (WAGC) sẽ khởi động vòng đấu tại sân Vinpearl Golf Nam Hội An (Việt Nam) với tên gọi Vinpearl WAGC Vietnam 2018.

5 golf thủ chiến thắng tại vòng đấu Việt Nam được đài thọ 100% chi phí đi lại, ăn ở trong 8 ngày tại khách sạn cao cấp ở Malaysia trong khuôn khổ vòng chung kết WAGC thế giới diễn ra từ ngày 20 đến 28/10. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao hai giải thưởng Hole-in-one đặc biệt hấp dẫn là xe hơi Maserati Levante trị giá 6,3 tỷ đồng và xe Maserati Ghibli trị giá 5,5 tỷ đồng.

Hole-in-one là trường hợp hy hữu trong golf. Đó là khi bóng bay từ điểm phát bóng, tiếp đất và lăn thẳng một mạch vào lỗ bằng một cú đánh duy nhất của golfer, thường được ghi ở những cú phát ngắn tại lỗ par 3.

WAGC là một trong những giải đấu uy tín và hấp dẫn nhất của cộng đồng golf thủ nghiệp dư thế giới. Năm nay là năm giải mở rộng đến tất cả golf thủ nghiệp dư có Handicap Index (thước đo khả năng chơi golf dành cho một golf thủ) tại Việt Nam theo đúng quy định của WAGC.

Vinpearl WAGC VietNam 2018 được chia thành 5 bảng đấu không phân biệt nam - nữ, thể thức đấu gậy theo Handicap qua một vòng 18 hố, chọn 5 golf thủ có điểm Net tốt nhất của mỗi bảng để vào vòng chung kết. Golfer chiến thắng chung cuộc của mỗi bảng sẽ được chọn vào đội tuyển golf Việt Nam thi đấu vòng chung kết tại Malaysia vào tháng 10 cùng 40 đội tuyển thế giới.

Sân Vinpearl Golf Nam Hội An tọa lạc tại quần thể khách sạn nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí cao cấp Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An (Quảng Nam). Sân có chiều dài tối đa là 7.224 yard, hệ thống clubhouse, cửa hàng dụng cụ golf hiện đại... do tập đoàn nổi tiếng IMG Worldwide tư vấn và thiết kế. Điều kiện sân đáp ứng được các tiêu chuẩn thi đấu golf khắt khe và phù hợp để tổ chức tất cả giải đấu của PGA (Hiệp hội golf chuyên nghiệp). Hệ thống Vinpearl Golf Nam Hội An không quá thách thức nhưng đủ để các golf thủ phô diễn sự điêu luyện. Đặc biệt, sân gần gũi nhất với các chuẩn mực và tiêu chí thi đấu của vòng chung kết WAGC thế giới năm nay.

