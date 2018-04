Tiger Woods xác nhận dự giải major thứ hai trong năm

CĐV ung thư hoàn thành giấc mơ gặp Tiger Woods / Masters 2018 và những tín hiệu tươi sáng sau chức vô địch của Patrick Reed

Lần gần nhất Woods dự US Open là năm 2015 khi giải tổ chức ở Chambers Bay, Washington, và anh không qua nhát cắt. Năm nay, “Siêu Hổ” sẽ có mặt tại Shinnecock Hills, New York để dự sự kiện major thứ hai trong năm diễn ra từ 14-17/6 với mục tiêu tranh chấp chức vô địch.

Ở giải Masters kết thúc tuần trước, Woods xếp đồng thứ 32 với điểm +1. Đó là lần đầu Woods vượt qua nhát cắt một sự kiện major kể từ khi có vị trí đồng thứ 17 tại Masters 2015.

Màn trình diễn không thật ấn tượng tại Masters khiến Woods nóng lòng muốn tranh tài ở sự kiện major tiếp theo.

Woods từng vô địch US Open ba lần vào các năm 2000, 2002 và 2008, bên cạnh hai lần về nhì năm 2005 và 2007. Danh hiệu US Open 2008, tại Torrey Pines nhờ chiến thắng ở hố phụ trước Rocco Mediate, cũng là lần gần nhất Woods đăng quang tại hệ thống bốn giải major.

Xác nhận dự US Open, nhưng golfer đang xếp thứ 88 thế giới chưa công bố lịch thi đấu thời gian tới. Theo USA Today, Woods nhiều khả năng góp mặt tại Wells Fargo Championship diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng Năm.

Sau đó, ngôi sao 42 tuổi sẽ dự The Players - giải đấu được ví như major thứ năm, nhờ chất lượng các golfer góp mặt và tiền thưởng chỉ kém US Open. Woods từng hai lần đăng quang ở The Players và đủ điều kiện dự giải năm nay, do là một trong năm nhà vô địch gần nhất của giải.

Nhân Đạt