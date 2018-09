Woods vô địch lần đầu sau 5 năm, Rose thắng FedEx Cup

Khoảnh khắc đăng quang đầy cảm xúc của Tiger Woods. Ảnh: Sky.

Sân đấu East Lake tại Atlanta được chứng kiến hình ảnh hiếm gặp và đầy xúc động. Hàng nghìn người hâm mộ đi theo Tiger Woods sau từng gậy của anh ở hố số 18 par5, với ước muốn được chứng kiến tận mắt khoảnh khắc đăng quang của huyền thoại làng golf thế giới.

Gậy thứ hai đưa bóng vào bẫy cát, nhưng golfer sinh năm 1975 vẫn đạt par để có điểm -11 sau bốn vòng, lần đầu tiên đăng quang một sự kiện PGA Tour sau 1876 ngày. Đây là chức vô địch PGA Tour thứ 80 của Woods, nhiều nhất trong số các golfer đương đại và chỉ kém kỷ lục của Sam Snead hai danh hiệu. Anh cũng bảo toàn thành tích toàn thắng khi bước vào vòng cuối với lợi thế dẫn từ hai gậy trở lên.

Thực tế, chức vô địch Tour Championship năm nay gần như nằm trong tầm tay Woods sau nửa đầu vòng cuối. Birdie ở hố đầu tạo đà tâm lý tốt cho golfer sở hữu 14 major, trước khi hưởng lợi từ sai lầm của những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Người đánh chung nhóm Rory McIlroy bogey ba lần và bogey kép một lần trong chín hố đầu, còn Justin Rose cũng dương gậy sau nửa đầu vòng. Billy Horschel - một cựu vô địch FedEx Cup - là người vượt lên, nhưng vẫn cách Woods tới năm gậy.

Nửa sau của vòng cuối, Woods không duy trì được sự chỉn chu, dẫn đến ba lần bogey. Sau pha phát bóng non ở hố 10, anh cần hai gậy để lên green và thêm hai lần gạt mới đưa được bóng vào lỗ ở hố par4 này. Tại hố 15 par3, Woods suýt chút nữa phát bóng xuống nước. Và thử thách lớn cuối cùng trong ngày đến ở hố 16. Pha phát bóng gậy gỗ của anh đưa bóng lệch vào khu cỏ dày. Ngôi sao người Mỹ quyết định chọn giải pháp an toàn là đánh bóng trở lại fairway, thay vì green cách đó không xa. Cú đánh hơi thừa lực đưa bóng đi qua cờ, nhưng may mắn đập vào thành rìa cao của green để bật ngược trở lại. Woods ghi điểm bogey sau cú gạt đầu đưa bóng đến cách miệng lỗ chỉ vài centimét.

Ở hai hố còn lại, anh chơi tốt, ghi điểm par để duy trì khoảng cách hai gậy so với Horschel.

Nhưng vòng đấu vẫn kịch tính đến phút chót, bởi một cuộc đua quan trọng khác chưa ngã ngũ. Justin Rose, sau hai bogey ở các hố 11 và 14, biết chắc bản thân không thể vô địch Tour Championship nhưng vẫn còn cơ hội thắng FedEx Cup 2018.

Rose sẽ là golfer hay nhất năm nếu giữ được vị trí trong top 5 Tour Championship. Nhưng bogey tai hại ở hố số 16 khiến golfer nước Anh rớt xuống thứ sáu trên bảng thứ hạng của giải, đối diện nguy cơ mất 10 triệu đôla – phần thưởng cho nhà vô địch FedEx Cup.

Lúc này, Woods có cơ hội ẵm trọn hai chức vô địch Tour Championship và FedEx Cup cùng lúc, nếu Rose không thể birdie ở một trong hai hố còn lại. Kịch tính xảy đến khi Justin Rose bỏ lỡ birdie ở hố 17 với một cú gạt chỉ thiếu chút ít lực.

Golfer giành HC vàng Olympic 2016 buộc phải đánh dưới par ở hố cuối. Anh may mắn thoát bẫy cát ở gậy thứ hai hố 18 par5, trước khi set-up birdie bằng một cú gạt tuyệt vời. Ở cự ly quá gần, Rose đã không bỏ lỡ birdie, kết thúc giải với điểm -6, vừa đủ để xếp T4 và giành chức vô địch FedEx Cup.

Như vậy, có ba người được hưởng niềm vui sau vòng cuối Tour Championship. Tiger Woods đánh dấu sự trở lại với chức vô địch đầu tiên sau 5 năm, vươn lên số 13 thế giới. Justin Rose thắng FedEx Cup và giành 10 triệu đôla, trong khi Dustin Johnson trở lại ngôi số một thế giới với vị trí thứ ba cùng điểm -7 chung cuộc tại Tour Championship.

