Sao trẻ Atletico bị treo giò chín trận vì thóa mạ trọng tài

Sự cố xảy ra trong trận đấu của Atletico B và Deportivo B, ở giải hạng ba Tây Ban Nha hôm 15/4.

Khi trận đấu mới diễn ra 14 phút, Bare phải nhận thẻ vàng do bất đồng quan điểm với trọng tài. Nối tiếp sai lầm, cầu thủ trẻ người Albania tranh luận thêm và phải nhận thẻ thứ hai.

Nổi nóng vì bị truất quyền thi đấu, Bare lớn tiếng thóa mạ trọng tài. "Cậu ta chửi: Mày là một thằng ngốc, một thằng chó đẻ. Cậu ta cũng xúc phạm mẹ tôi", báo cáo của trọng tài có đoạn.

Chưa dừng lại ở việc thóa mạ trọng tài trên sân, Bare tìm đến cửa phòng trọng tài khi hiệp một vừa kết thúc. Một cuộc tấn công bằng lời tiếp tục nổ ra và bị ghi vào báo cáo.

Bare (giữa) là một tài năng đầy triển vọng của Atletico. Ảnh: Marca

Hôm 18/4, Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha quyết định phạt chín trận treo giò đối với Bare. Do giải hạng ba mùa này chỉ còn bốn trận, ngôi sao của Atletico B sẽ phải ngồi ngoài thêm năm trận đầu mùa sau.

Do mất Bare quá sớm, Atletico B thua đậm 1-4 ngay trên sân nhà. Đội bóng thành Madrid cũng không còn nhiều hy vọng thăng hạng, do đang kém sáu điểm so với top 4.

Là cầu thủ tiềm năng của bóng đá Albania, Bare gia nhập lò đào tạo Atletico khi mới 15 tuổi vào năm 2013. Ba năm sau đó, ngôi sao trẻ bắt đầu chơi cho đội B. Bare cũng từng có hai lần khoác áo đội A của HLV Diego Simeone tại Cup Nhà Vua.

Ở cấp độ quốc tế, Bare là một thành viên quen thuộc của các tuyển trẻ Albania từ U17 đến U21. Hôm 26/3 vừa qua, ngôi sao sinh năm 1997 ra mắt tuyển quốc gia trong trận giao hữu thua Nauy 0-1.

Xuân Hoàng