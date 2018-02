Barca cho ba tân binh trị giá 267 triệu đôla ngồi ghế dự bị

Thắng lại ở La Liga, Barca khởi động thành công cho đại chiến với Chelsea / Messi khủng hoảng phong độ ghi bàn trước trận gặp Chelsea

Do chưa có đủ thời gian thi đấu để hòa nhập thành công, ba tân binh đều khởi đầu trên băng ghế dự bị trong trận đấu tối 17/2. Sang hiệp hai, Coutinho là cầu thủ duy nhất trong ba người có cơ hội thi đấu khi vào thay Iniesta.

Để mua nhóm tân binh, Barca đã phải chi khoảng 267 triệu đôla. Đây mới chỉ là số tiền trả ban đầu, và chưa tính đến phần phụ trội nếu thi đấu thành công trong tương lai.

Theo tờ Diario Sport, việc ba tân binh đắt giá chưa thể hòa nhập cho thấy phần nào yêu cầu đặc biệt tại Barca. Nhiều cầu thủ thi đấu thành công ở CLB khác, nhưng chưa chắc chơi tốt cho Barca nếu không có đủ thời gian.

Coutinho (trái) chưa có suất đá chính sau khi rời Liverpool.

Tính từ đầu mùa 2017-2018, Coutinho, Dembele và Mina mới chỉ khoác áo đội bóng mới được vài trăm phút. Do dàn tân binh chưa kịp hòa nhập, HLV Ernesto Valverde quyết định không sử dụng cho đội hình chính khi đang cần chiến thắng.

Trận thắng Eibar là trận thắng đầu tiên của Barca sau hai trận hòa liên tiếp tại La Liga. Đây cũng là màn khởi động quan trọng cho đại chiến với Chelsea ở vòng 1/8 Champions League.

Do những tân binh đắt giá chưa kịp hòa nhập, về cơ bản, Barca không mạnh hơn so với mùa trước. Lực lượng của đội thậm chí yếu đi do mất Neymar và chấp nhận cho Mascherano tới Trung Quốc.

