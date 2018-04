Messi lập hat-trick, Barca đăng quang La Liga sớm bốn trận

Bàn thắng: Perez 40', Colak 64' - Coutinho 7', Messi 38', 82', 85'

Chỉ cần giành một điểm trên sân của Deportivo, Barca sẽ lên ngôi La Liga mùa 2017-2018. Đội bóng xứ Catalonia không chỉ đạt được mục tiêu đó mà còn sớm vượt xa khi mở tỷ số ở ngay phút thứ bảy. Philippe Coutinho là người phá thế quân bình với pha lốp bóng vào góc cao khung thành đội chủ nhà.

Tiếp tục chơi ăn ý trên hàng công, Barca có bàn nhân đôi cách biệt khi hiệp một chỉ còn bảy phút. Tình huống xuất phát từ cú vẩy bóng như đặt của Luis Suarez, còn Lionel Messi sút vô lê khiến bóng bật thủ môn Ruben bay vào khung thành.

Messi vô lê nhân đôi cách biệt cho Barca. Ảnh: Reuters

Sớm dẫn hai bàn, Barca thi đấu có phần buông lỏng. Hệ quả là Deportivo tận dụng được cơ hội rút ngắn cách biệt. Phút 40, Lucas Perez đưa tỷ số xuống còn 1-2 khi đệm bóng một cách dễ dàng sau quả tạt từ cánh trái.

Không chỉ rút ngắn cách biệt xuống một bàn, Deportivo còn khiến Barca thêm phần bất ngờ trong hiệp hai. Cũng từ một pha tấn công biên ăn ý, đội chủ nhà san bằng tỷ số 2-2 bằng cú đệm bóng của Emre Colak ở phút 64.

Nếu ngược dòng giành chiến thắng, Deportivo sẽ làm chậm ngày đăng quang của Barca. Đây là lý do khiến các học trò của HLV Clarence Seedorf thi đấu thêm phần hưng phấn trong nửa còn lại của hiệp hai. Deportivo thậm chí suýt thành công khi tung cú đánh đầu ở phút 70 khiến thủ môn Ter Stegen phải cứu thua ngay sát vạch vôi.

Trước tình thế có thể lỡ cơ hội vô địch sớm, Barca buộc phải có bàn thắng. Và Messi là người giúp đội dẫn đầu tiến tới vinh quang bằng hai bàn liên tiếp trong vòng bốn phút. Ở tình huống nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 82, M10 bật tường ăn ý với Luis Suarez rồi sút bóng bật cột văng vào khung thành. Không lâu sau, cũng từ pha nhả bóng của Luis Suarez, Messi dẫn bóng qua hai hậu vệ trước khi sút hạ thủ môn Ruben.

Messi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 mang tính quyết định.

Đạt 86 điểm sau 34 trận, Barca có nhiều hơn 11 điểm so với đội xếp thứ hai Atletico. Do Atletico chỉ còn ba trận (Barca chơi ít hơn do chưa đá bù với Villarreal), đội bóng xứ Catalonia giành được chức vô địch sớm.

Đây là lần thứ 25 Barca lên ngôi tại La Liga, đồng thời là lần thứ chín trong vòng 14 mùa giải gần nhất. Trong năm mùa còn lại, Real đăng quang bốn lần và Atletico có một lần.

Real hiện vẫn là đội có số chức vô địch nhiều nhất: 33. Barca xếp thứ hai, tiếp theo là Atletico (10 chức vô địch), Bilbao (8), Valencia (6), Sociedad (2), Deportivo, Sevilla và Betis (cùng 1).

Ban huấn luyện và các cầu thủ Barca lại có dịp cùng chia vui khi đăng quang La Liga, chỉ một tuần sau chiến thắng 5-0 trước Sevilla trong trận chung kết Cup Nhà vua.

Thanh Quý