Modric sáng cửa giành giải The Best 2018

Ronaldo vắng mặt trong lễ trao giải The Best

Theo Marca, Luka Modric là cái tên sáng giá nhất cho danh hiệu The Best 2018. Nhật báo có trụ sở tại Madrid tin màn trình diễn ở World Cup 2018 của Modric gây ấn tượng mạnh tới các phiếu bầu giải thưởng cá nhân cao quý nhất do FIFA tổ chức.

Cristiano Ronaldo vắng mặt ở đêm Gala tối 24/9 càng làm dấy lên nghi ngờ rằng Modric sẽ là người thắng cuộc. Trước đó, anh cũng đoạt giải Cầu thủ hay nhất World Cup 2018 và Cầu thủ hay nhất châu Âu mùa 2017-2018.

Modric nhiều khả năng sẽ là cầu thủ thứ hai đoạt giải The Best. Ảnh: Reuters.

Tờ AS bổ sung thêm dẫn chứng cho việc Modric sẽ là người chiến thắng. Trong ba ứng viên cho danh sách rút gọn giải The Best của FIFA, Modric đứng giữa. Tờ báo có quan hệ thân thiết với Real Madrid cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Modric sẽ vượt qua Ronaldo và Mohamed Salah.

Trong ba cái tên lọt vòng chung khảo, Modric là cầu thủ có thành tích tốt nhất. Tiền vệ 33 tuổi giúp đội tuyển Croatia vào chung kết World Cup 2018. Anh cũng là thành viên Real Madrid vô địch năm thứ ba liên tiếp.

Một giải thưởng khác cũng rất được quan tâm là FIFA Puskas, bàn thắng đẹp nhất năm, là cuộc chạy đua giữa 10 cái tên, trong đó có Ronaldo, Salah, Gareth Bale và Lionel Messi. Tuy nhiên, khác với The Best, giải thưởng này được trao dựa theo bình chọn của người hâm mộ qua trang web của FIFA.

Ở hạng mục HLV hay nhất năm, HLV Zlatko Dalic của Croatia sẽ cạnh tranh cùng hai đồng nghiệp người Pháp là Didier Deschamps và Zinedine Zidane. Trong khi đó, ba cái tên vào danh sách rút gọn cho giải Thủ môn hay nhất năm là Thibaut Courtois, Hugo Lloris và Kasper Schmeichel.

Thắng Nguyễn