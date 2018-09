Real chiếm vị trí dẫn đầu La Liga của Barca

Ramos lập kỷ lục về thẻ tại Champions League / Isco kêu gọi trao Quả Bóng Vàng cho Modric

Bàn thắng: Asensio 41'

Real Madrid 1-0 Espanyol

Trở lại sau trận thắng Roma 3-0 tại Champions League, HLV Julen Lopetegui quyết định cho một số cầu thủ dưỡng sức. Gareth Bale, Marcelo, Toni Kroos, Keylor Navas và Dani Carvajal đều không vào sân, trong khi Karim Benzema và Isco lần lượt phải ra ngoài sau giờ nghỉ.

Việc thiếu nhiều trụ cột là một lý do khiến Real không thể đạt hiệu quả và chất lượng như những trận trước. Số cơ hội ghi bàn giảm hẳn, còn hàng thủ mắc không ít sai lầm có thể dẫn đến bàn thua.

Real gặp khó về số cơ hội và cách dứt điểm trước khung thành Espanyol. Ảnh: Reuters

Thay đổi dễ thấy nhất của Real là sự thiếu sắc bén trong khâu tấn công. Vắng Bale, những pha lên bóng của nhà đương kim vô địch châu Âu giảm sút về tốc độ và tính đột biến. Trong 30 phút đầu, đội chủ nhà chỉ có một tình huống gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Diego Lopez với pha đá nối chệch cột của Isco.

Chơi phòng ngự phản công, song Espanyol mới là đội có nhiều cơ hội rõ ràng hơn. Phút 14, nếu cú sút chéo góc của Piatti đi chính xác hơn, thủ môn Thibaut Courtois có thể đã phải vào lưới nhặt bóng. Bản thân Courtois cũng cứu được một bàn thua trông thấy khi chặn đứng cú sút chân trái của Hernan Perez ở phút 35.

Trong thế trận không mấy thuyết phục, Real chỉ có thể vượt lên nhờ một khoảnh khắc lóe sáng mang tính cá nhân. Luka Modric là người châm ngòi cho bàn thắng bằng đường chuyền từ trung lộ sang trái vòng cấm, còn Marco Asensio đóng vai trò kết thúc bằng một cú sút như kẻ chỉ.

Cú sút chân trái sở trường của Asensio giải cứu Real khỏi một trận hòa.

Thế trận không có nhiều thay đổi sau giờ nghỉ. Do chơi thiếu ăn ý, Real tiếp tục phải giằng co với Espanyol. Ngay cả khi đưa Mariano vào sân, nhà đương kim vô địch châu Âu cũng không tìm được bàn thắng thứ hai để đem lại cảm giác an tâm cho khán giả.

Chất lượng dứt điểm là vấn đề lớn nhất của Real trong hiệp hai. Isco và Sergio Ramos đều không thành công với những pha tấn công sở trường, khiến bóng thường đi chệch cột hoặc rơi vào tay thủ môn Lopez.

Trong khi Real không thể dứt điểm trận đấu, Espanyol một lần nữa gây sóng gió cho thủ môn Courtois. Nếu xà ngang không cứu thua cho Real sau cú lốp bóng của Borja Iglesias ở phút 68, đội khách có thể đã có bàn gỡ 1-1.

Giành chiến thắng sít sao, Real đạt được mục tiêu tối thiểu là vượt lên trên Barca. Đội bóng của HLV Lopetegui hiện có 13 điểm sau năm trận, nhiều hơn một điểm so với đương kim vô địch La Liga.

Real đang gây sức ép với Barca.

Nếu thắng Girona trong trận đấu trên sân nhà tối 23/9, Barca có thể trở lại vị trí dẫn đầu. Tương tự Real, đội bóng xứ Catalonia có thể sẽ cho một vài trụ cột dưỡng sức sau loạt đấu tại Champions League.

Thanh Quý