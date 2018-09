Real Madrid thua đậm trên sân Sevilla

Real chiếm vị trí dẫn đầu La Liga của Barca

Bàn thắng: Andre Silva 17', 21', Ben Yedder 39'

Trở lại sau lễ trao giải The Best, các cầu thủ Real thể hiện ''bộ mặt'' khác hẳn so với những vòng trước. Sau tình huống bật tường giữa Bale và Benzema ở phút thứ tư, đội ĐKVĐ Champions League hầu như không có cơ hội uy hiếp khung thành Sevilla trong hiệp một.

Sevilla 3-0 Real Madrid

Trong khi Real đột ngột mất phong độ, Sevilla hoàn toàn áp đảo bằng lối tấn công tốc độ. Sau hai tình huống mà thủ môn Thibaut Courtois sớm giải nguy cho Real, đội chủ nhà tận dụng triệt để pha phản công ở phút 17 để có bàn mở tỷ số. Andre Silva là người dứt điểm thành công khi đá nối chính xác từ quả tạt chìm của Jesus Navas.

So với hai tuyến còn lại, hàng thủ là tuyến sa sút nhất của Real. Sau khi cùng lọt vào Đội hình tiêu biểu năm 2018, cặp trung vệ Varane - Ramos đột nhiên chơi thiếu an toàn, còn Marcelo trở thành điểm yếu chí tử dẫn đến thất bại. Phút 21, sau tình huống Marcelo không theo kèm được Jesus Navas và dẫn đến cú dứt điểm khiến thủ môn Courtois phải đẩy bóng, Silva đá nối thành công nhân đôi cách biệt.

Courtois không thể ngăn Silva đệm bóng mở tỷ số.

Sevilla thậm chí có thể sớm nâng tỷ số lên 3-0 nếu cú cứa lòng chân trái của Franco Vazquez không đưa bóng đi trúng xà ngang, ở phút 32. Tuy nhiên, CĐV chủ nhà cũng không phải đợi lâu để chứng kiến bàn thứ ba. Phút 39, sau cú đánh đầu từ tuyến hai, Wissam Ben Yedder phá bẫy việt vị rồi đệm bóng vào góc cao sớm ấn định chiến thắng 3-0.

Thi đấu như gặp ác mộng, Real phải chờ đến hiệp hai mới có sự cải thiện. Tuy nhiên, đây chỉ là sự cải thiện về thế trận chứ không phải về số bàn thắng, thứ mà đội đương kim vô địch châu Âu rất cần để giành điểm.

Courtois có một ngày liên tục phải vào lưới nhặt bóng. Ảnh: Reuters

Cầu thủ mới nhận giải The Best, Luka Modric có một trận đấu thiếu dấu ấn. Ngôi sao mang áo số 10 có một pha đưa bóng vào lưới Sevilla nhưng không được công nhận do lỗi việt vị, một tình huống phản ứng với trọng tài dẫn đến thẻ vàng trước khi bị thay ra.

Bale cũng có một trận đấu dưới mức trung bình. Ngoài một vài cú sút xa không trúng mục tiêu, cầu thủ Xứ Wales gây thất vọng lớn khi dứt điểm bật tay thủ môn Tomas Vaclik trong tình huống đối mặt ở phút 61.

Real thậm chí có thể đã thua đậm hơn nếu Sevilla chơi nắn nót hơn trong hiệp hai. Pablo Sarabia có một cú sút bật hậu vệ Real ngay trong khu vực 5m50, còn Vazquez sút vọt xà từ cự ly chỉ sáu mét.

Hàng thủ Real chơi như mơ ngủ trước Sevilla.

Thua đậm, Real không chỉ đánh mất niềm tin mà còn lỡ cơ hội vượt qua Barca. Ở trận đấu cùng vòng, Barca cũng chịu thất bại khi đến làm khách trên sân của Leganes (1-2).

Hai đội dẫn đầu hiện vẫn có 13 điểm sau sáu vòng và chỉ hơn hai điểm so với Atletico Madrid. Ở vòng tới, Real sẽ đấu derby Madrid với Atletico.

Thanh Quý