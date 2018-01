Real trả giá ngang PSG, nhưng bị Mbappe từ chối

Ronaldo lập cú đúp penalty, Marcelo ghi tuyệt phẩm giúp Real đại thắng / Zidane: 'Hai trận gặp PSG sẽ quyết định tương lai của tôi'

Real và PSG là hai đội cạnh tranh nhau mua Kylian Mbappe từ Monaco trong hè 2017. Cuối cùng, với điều khoản mượn một năm và mua đứt với giá 200 triệu đôla vào năm 2018, PSG giành chiến thắng.

''Real chào giá ngang với PSG. Đó là sự thật mà tôi không có lý do gì phải giấu'', phó Chủ tịch Monaco, Vasilyev chia sẻ hôm 29/1.

Mbappe (phải) từ chối Real để đến với PSG. Ảnh: Reuters

Chuyển sang PSG, Mbappe đang có cơ hội thi đấu nhiều không kém so với khi khoác áo Monaco. Trong khi đó, nếu gia nhập Real, thần đồng bóng đá Pháp có thể phải ngồi ghế dự bị do không cạnh tranh được với Ronaldo, Bale hay Benzema. Đây cũng có thể là lý do khiến Mbappe từ chối Real.

''Tôi không hề muốn Mbappe đến với một đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp với Monaco. Nhưng tôi phải tôn trọng Mbappe và gia đình cậu ấy'', Vasilyev cho biết.

Mbappe hiện có 15 bàn chỉ sau 26 trận chơi cho PSG. Cầu thủ 19 tuổi cũng thực hiện được nhiều pha kiến tạo và chuyền dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn.

Thanh Quý