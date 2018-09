Ronaldo vắng mặt trong lễ trao giải The Best

Ronaldo giúp Juventus nối dài mạch toàn thắng / Lippi: 'Trọng tài bị ảo giác khi đuổi Ronaldo'

Juventus sẽ có trận tiếp Bologna ở vòng sáu Serie A diễn ra tối 26/9. Do thời gian eo hẹp, đội bóng Italy quyết định không để cầu thủ tới dự lễ trao giải The Best của FIFA tối 24/9. Theo tờ Marca, Ronaldo và đồng đội cũng đồng tình với quyết định của Juventus.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Ronaldo vắng mặt trong một lễ trao danh hiệu cá nhân, sau giải Cầu thủ hay nhất UEFA hồi cuối tháng 8, nơi đồng đội cũ Luka Modric đăng quang.

Tại giải The Best năm nay, Ronaldo là một trong ba ứng cử viên bên cạnh Modric và Mohamed Salah.

Ronaldo giành giải The Best trong hai năm gần nhất và đang có cơ hội hoàn tất cú hat-trick. Ảnh: Reuters

Cũng có lịch đấu La Liga vào ngày 26/9, nhưng Real sẽ cho cầu thủ đến dự lễ trao giải ở London (Anh). Ngoài Modric, đội đương kim vô địch châu Âu còn có một loạt cầu thủ tranh giải Đội hình của năm. Thủ môn tân binh Thibaut Courtois cũng là ứng cử viên của giải Thủ môn hay nhất.

Không lọt vào Top 3 giải The Best và cũng có lịch đấu La Liga vào ngày 26/9, nhưng Messi cũng sẽ góp mặt. Tiền đạo của Barca là ứng cử viên cho giải Đội hình của năm.

Thanh Quý