LĐBĐ Argentina lùi thời hạn sa thải Sampaoli

Cuộc họp giữa Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA), Claudio Tapia cùng Phó Chủ tịch Daniel Angelici và ban lãnh đạo AFA hôm 9/7 đã không thống nhất được tương lai của HLV Jorge Sampaoli.

Theo Four Four Two, phần đông người tham dự đều thất vọng với kết quả của Argentina ở World Cup 2018, khi bị Pháp loại ở vòng 1/8. Dù vậy, khoản phí đền bù 20 triệu đôla cho Sampaoli khiến AFA ngần ngại trong việc ra trát sa thải.

Sampaoli vẫn tiếp tục dẫn dắt Argentina. Ảnh: AP.

Sampaoli nhậm chức HLV tuyển Argentina vào tháng 6/2017. Dù nhận nhiều kỳ vọng, cựu HLV Sevilla không mang tới sự khởi sắc nào cho đội tuyển từng hai lần vô địch thế giới. Họ chật vật vượt qua vòng loại World Cup 2018 ở vòng đấu cuối cùng. Về mặt lối chơi, Argentina vẫn dựa hoàn toàn vào Lionel Messi.

Trong thời gian chờ quyết định chính thức, Sampaoli dẫn dắt U20 Argentina dự giải đấu giao hữu COTIF Tournament tại Tây Ban Nha, diễn ra từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8/2018. Sau đó, các bên sẽ gặp mặt và đưa ra phương án cuối cùng cho tương lai Sampaoli.

"Cuộc gặp tại trung tâm đào tạo Ezeiza kéo dài khoảng một giờ, với nội dung chính là màn trình diễn của đội tuyển tại World Cup 2018. Tại cuộc họp kế tiếp của ban lãnh đạo vào cuối tháng tới, lãnh đạo liên đoàn sẽ đánh giá tổng thể về công việc mà HLV Sampaoli đã thực hiện", thông báo từ AFA có đoạn.

Theo truyền thông Argentina, Sampaoli đang được Liên đoàn Bóng đá Mỹ liên hệ. Quốc gia này đang xây dựng kế hoạch giành vé dự World Cup 2022, sau khi vắng mặt ở giải năm nay, đồng thời chuẩn bị cho World Cup 2026 tổ chức trên sân nhà.

COTIF Tournament là giải đấu thường niên được tổ chức tại thị trấn L'Alcúdia thuộc Valencia, Tây Ban Nha. Năm 2018 là lần thứ 35 giải đấu được tổ chức, và diễn ra từ 28/7 đến 7/8.

Thắng Nguyễn