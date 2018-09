Trọng tài Lập từng 'bẻ còi' ở V-League và chửi cầu thủ

Cũng trong năm 2017, cựu cầu thủ An Giang, Trường An lên trang cá nhân "tố" trọng tài Lập dàn xếp tỷ số ở giải Hạng Nhất 2011-2012, xưng hô “mày-tao” cùng lời lẽ thô tục và đe doạ cầu thủ. Theo Trường An, đó là trận An Giang làm khách của Nam Định tại Thiên Trường. An Giang khi đó đang có cơ hội lên V-League, còn Nam Định đang có nguy cơ xuống Hạng Nhì. Sau hiệp một, trọng tài Lập điều khiển trận đấu tốt, và Nam Định dẫn 2-0. Nhưng sang hiệp hai, khi đội khách gỡ hoà 2-2, và trọng tài Lập bắt đầu bốc lộ nhiều sai sót.

Theo Trường An, khi bị cầu thủ Nam Định phi hai chân phạm lỗi, cầu thủ An Giang, Huỳnh Tấn Hùng bật dậy, xô đối phương để phản ứng, thì bị trọng tài Lập phạt thẻ đỏ, còn cầu thủ Nam Định chỉ bị thẻ vàng. Khi lao lên bảo vệ đồng đội, thủ môn Trường An cũng bị thẻ vàng kèm theo lời hăm doạ của ông Lập: "Mày có đá thì im, tao bắt thế mày làm gì tao. Mày muốn tao cho mày cái thẻ đỏ không?".