Tin Thể thao tối 14/9: Real có 433 triệu đôla để mua người thay Ronaldo

Mauricio Pochettino cảnh báo Hugo Lloris rằng thủ môn này đã may mắn khi vẫn được giữ băng thủ quân của Tottenham sau vụ bê bối lái xe trong lúc say xỉn. Lloris bị phạt 65.000 đôla và giữ bằng lái trong 20 tháng sau vụ bê bối này. Hiện, thủ quân tuyển Pháp đang nghỉ thi đấu do dính chấn thương đùi.