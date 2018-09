Tin Thể thao tối 24/9: Messi đổi kế hoạch, không dự lễ trao The Best

Vì lý do gia đình, Lionel Messi sẽ không tới London (Anh) dự lễ trao giải The Best tối 24/9. Đây là quyết định trái với kế hoạch đưa ra vài ngày trước. Messi vốn là ứng cử viên lọt vào Đội hình của năm, một giải được công bố tại Gala bóng đá FIFA. Như vậy, hai ngôi sao lớn Messi và Ronaldo đều sẽ vắng mặt tại lễ trao giải năm nay.

Barca 2-2 Girona